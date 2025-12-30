Block-Prozess: Gericht trifft Entscheidung

Hamburg - Zwei Verfahren im Zusammenhang mit der Entführung zweier Kinder der Hamburger Gastronomie-Unternehmerin Christina Block (52) werden nicht zu einem Verfahren zusammengeführt. Die Anträge der Angeklagten Block seien am 22. Dezember von der Kammer abgelehnt worden, teilte eine Gerichtssprecherin heute mit.

Christina Block (52) und ihr Ex-Mann Stephan Hensel (60) stehen sich im Entführungsprozess ihrer gemeinsamen Kinder gegenüber. © Fotomontage: Marcus Brandt/dpa, Georg Wendt/dpa

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hatte Anklage gegen Blocks Ex-Mann Stephan Hensel (60) und dessen neue Ehefrau wegen des Vorwurfs der Entziehung Minderjähriger beziehungsweise des Vorwurfs der Beihilfe zur Entziehung Minderjähriger erhoben. Die Anklage wurde im April 2024 vom Landgericht zugelassen.

Nach der Trennung der Eltern hatten beide zunächst das gemeinsame Sorgerecht. Nach einem Wochenendbesuch der beiden jüngsten Kinder im August 2021 beim Vater in Dänemark hatte dieser den Sohn und die Tochter bei sich behalten.

Der Prozess soll voraussichtlich vor derselben Strafkammer stattfinden, die derzeit den bereits laufenden Prozess gegen Christina Block und sechs Mitangeklagte führt. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hatte in diesem Verfahren die Anklage Ende April dieses Jahres erhoben.

Christina Block wird vorgeworfen, den Auftrag zur Entführung ihrer beiden damals 10 und 13 Jahre alten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette "Block House", Eugen Block, bestreitet das. Der Prozess vor dem Hamburger Landgericht läuft seit Monaten. Der nächste Verhandlungstag ist für kommende Woche Donnerstag angesetzt.