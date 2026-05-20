Block-Prozess: Mit-Entführerin "Olga" belastet die Steakhouse-Erbin

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Im Block-Prozess hat die mutmaßliche Mit-Entführung Keren T. alias "Olga" am Mittwoch die angeklagte Steakhouse-Erbin Christina Block belastet.

Von Bernhard Sprengel und Stephanie Lettgen

Hamburg - Im Block-Prozess hat die Israelin Keren T. (51) alias "Olga" unter Tränen die Vorgeschichte der mutmaßlichen Entführung erzählt.

Steakhouse-Erbin Christina Block (53) ist von einer mutmaßlichen Mit-Entführerin schwer belastet worden.
Steakhouse-Erbin Christina Block (53) ist von einer mutmaßlichen Mit-Entführerin schwer belastet worden.  © Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

Anfangs sei es darum gegangen, so viele Informationen wie möglich für ein Gerichtsverfahren im Sorgerechtsstreit zu sammeln, sagte die 51-Jährige vor dem Landgericht Hamburg laut Übersetzung.

Doch der Druck sei im Laufe der Zeit immer größer geworden. Christina Block (53) habe von dem Plan, die Kinder aus Dänemark zurückzuholen, gewusst. 

Die Frau, die sich während ihrer Zeit in Hamburg "Olga" nannte, soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft an der Entführung des Jungen und des Mädchens in der Silvesternacht 2023/24 beteiligt gewesen sein.

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Laut Anklage war sie "die rechte Hand" des Chefs der Sicherheitsfirma, die für die Entführung verantwortlich gewesen sein soll.

Christina Block hatte in einer Aussage vor Gericht im Juli 2025 erklärt, dass die Israelin für sie eine Vertraute war. Für die Staatsanwaltschaft ist die Zeugin eine Beschuldigte. Für ihre Aussagen in Hamburg wurde ihr sicheres Geleit zugesagt.

Die Israelin Keten T. (51, l.) vor dem Eingang zu Saal 237 im Landgericht Hamburg.
Die Israelin Keten T. (51, l.) vor dem Eingang zu Saal 237 im Landgericht Hamburg.  © Christian Charisius/dpa

Block ist angeklagt, nach einem langen Sorgerechtsstreit die israelische Sicherheitsfirma damit beauftragt zu haben, ihren damals zehnjährigen Sohn und die 13 Jahre alte Tochter vom Wohnort ihres Ex-Manns in Dänemark nach Deutschland zu entführen.

Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette "Block House", Eugen Block, beteuert ihre Unschuld.

Erstmeldung: 9.24 Uhr, aktualisiert: 11.03 Uhr

Titelfoto: Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

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