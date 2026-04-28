28.04.2026 10:11 Block-Prozess: Mutmaßlicher Entführer soll Schal mitbringen

Am 47. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block wird die Befragung eines mutmaßlichen Entführers fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 47. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) wird die Befragung eines mutmaßlichen Entführers fortgesetzt. Der 35-jährige B. hat nach eigenen Angaben eines der Fluchtautos am 31. Dezember 2023 gefahren. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveticker.

Christina Block (52) wird vorgeworfen, die Entführung ihrer beiden Kinder in Auftrag gegeben zu haben. © Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

10 Uhr: Block-Anwalt hält dem Zeugen ein Foto aus einem BILD-Artikel vor

Ingo Bott hält dem Zeugen ein Foto aus dem gestrigen Liveticker der BILD vor. Darauf zu sehen: eine Tür, die zu der Wohnung gehören soll, in der sich Teile der später mutmaßlich Entführten erstmals getroffen haben sollen. Laut dem Zeugen soll sie den Eltern von Keren T. gehören – der rechten Hand des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. Die Richterin: "Wollen Sie jetzt wirklich ein Foto eines BILD-Artikels einführen?" Bott: "Ja." Richterin: "Aha." Außerdem befragt Bott den Zeugen zu einem weiteren Foto aus dem Artikel, das seinen Anwalt im Gespräch mit einem Reporter zeigt. Bott will wissen, worum es in diesem Gespräch ging. Die Anwältin des Zeugen beanstandet die Frage erneut.

9.57 Uhr: Erneut Diskussionen im Saal - "Die SPO [Strafprozessordnung] ist mir durchaus bekannt"

Die Befragung gestaltet sich mühsam: Der Zeuge antwortet meist nur mit "Nein" oder "Ich verstehe die Frage nicht". Wie schon am Vortag übersetzt der Dolmetscher von Tal S. aus dem Hebräischen ins Deutsche. Im Fokus steht unter anderem ein Treffen im Elternhaus von Keren T. sowie mögliche Verbindungen zu einer "politischen Gruppe", in deren Rahmen sich einige der Israelis kennengelernt haben sollen. "Ich weiß nicht, welche Verbindungen da bestehen", so der Zeuge. Erneut beanstandet die Anwältin des Zeugen eine Frage. Die Richterin weist darauf hin, dass Beschlüsse zu einzelnen Fragen nur unnötig Zeit kosten würden – der Zeuge solle die Frage einfach beantworten "oder eben nicht". Die Anwältin kontert bissig: "Die SPO [Strafprozessordnung] ist mir durchaus bekannt!"

9.45 Uhr: Plötzlich Erinnerungslücken – Zeuge weiß vieles von gestern nicht mehr

Das Fragerecht liegt bei Block-Anwalt Ingo Bott (43). Er fragt den Zeugen zunächst, ob er sich noch an Teile seiner Antworten aus der gestrigen Befragung durch die Richterin erinnere. Der Zeuge scheint sich an vieles, was er erst gestern gesagt hat, nicht mehr erinnern zu können. Bott hakt weiter nach und erkundigt sich nach dem Arbeitgeber des Zeugen. B. hatte angegeben, als Bauingenieur zu arbeiten und sich für die "Operation" im Dezember 2023 über Weihnachten Urlaub genommen zu haben. "Bei wem haben Sie Urlaub genommen?", fragt Bott. Daraufhin kommt es erneut zu Diskussionen, diesmal mit der Anwältin des Zeugen, die die Frage beanstandet: "Ich weiß nicht, was das mit dem Fall hier zu tun hat." Die Richterin lässt die Frage zu. Der Zeuge antwortet: "Ich möchte das hier nicht beantworten."

9.40 Uhr: Der 47. Verhandlungstag beginnt – Zeuge hatte "Probleme mit dem Taxi"

Mit zehn Minuten Verspätung beginnt der Prozess direkt mit der Befragung des Zeugen B. Der 35-jährige Israeli hatte der Kammer zuvor Bescheid gegeben, dass er sich gegebenenfalls verspäten werde; er habe "Probleme mit dem Taxi", wie die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt mitteilte.

Christina Block kommt mit ihrem Anwalt Ingo Bott (43) und ihrem ebenfalls angeklagten Lebensgefährten Gerhard Delling (66) am 47. Prozesstag zum Gericht. © Marcus Brandt/dpa

9.13 Uhr: Mal wieder ein bisschen mehr los

Am 47. Verhandlungstag ist rund eine Viertelstunde vor Prozessbeginn im Zuschauerraum des Saals 237 mal wieder etwas mehr los als an den vergangenen Tagen. Unter den Zuschauern sind auch wieder Familie und Freunde der Angeklagten.

9 Uhr: So geht es am Dienstag weiter

Am 47. Verhandlungstag wird die Befragung des Zeugen Said B. fortgesetzt. Dieser war am Montag aufgefordert worden, einen Schal zum heutigen Termin mitzubringen. Mit diesem soll sich der 35-Jährige bei einem Treffen mit Christina Block (52) im Hotel "Grand Elysée" auf Anweisung des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. (68) vermummt haben. Bei der eigentlichen Entführung habe er ihn eigenen Angaben zufolge "aufgrund der Kälte" getragen. Der Zeuge hatte zuvor angegeben, diesen Schal bei Reisen stets mit sich zu führen. Aus diesem Grund bat ihn die beisitzende Richterin, ihn zum heutigen Verhandlungstag mitzubringen.

Der Zeuge B. auf dem Weg zum Saal 237 des Hamburger Landgerichts. Er soll Teil des Entführer-Teams rund um Chef David B. (68) gewesen sein. © Christian Charisius/dpa