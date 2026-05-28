Block-Prozess: Mit-Entführerin "Olga" sagt weiter aus

Hamburg - Am zweiten von drei Prozesstagen in dieser Woche im Fall Christina Block (53) soll erneut die mutmaßliche Mit-Entführerin Keren T. (51) alias "Olga" aussagen. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Nachdem die Zeugenaussage von Keren T. am Mittwoch letzter Woche noch einmal für mehr Presse- und Zuschauerandrang gesorgt hatte, ist das Interesse in dieser Woche wieder deutlich abgeflaut.

Am 52. Verhandlungstag wird die Zeugenaussage von Keren T. fortgesetzt. Am dritten Tag ihrer Aussage erhalten die Verteidiger Gelegenheit, ihre Fragen an die mutmaßliche rechte Hand von Chef-Entführer David B. (68) zu stellen.

Am 51. Verhandlungstag hat erneut die Zeugin Keren T. alias "Olga" ausgesagt.

Vor Gericht erklärte die 51-Jährige, Christina Block habe innerhalb der Gruppe den Spitznamen "Lady C" oder auch "Ladybug" getragen. Außerdem sagte sie aus, vier Beteiligte hätten für die Aktion an Silvester 23/24 jeweils 10.000 Euro erhalten. Bei einer Auszahlung sei sie selbst anwesend gewesen.

Keren T. berichtete zudem, sie habe das Haus der Kinder in Dänemark observiert und entsprechende Berichte an den mutmaßlichen Hauptorganisator David B. weitergeleitet. Die eigentliche Mitnahme der Kinder habe sie jedoch nicht direkt gesehen. Wegen des Feuerwerks, der Dunkelheit und ihrer Aufgabe, auf das Team zu achten, habe sie weder den Zugriff noch das Geschehen um den Vater Stephan Hensel beobachten können.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll sich David B. vor der Tat zweimal mit Eugen Block, dem Vater von Christina Block, getroffen haben. Dabei sei gefordert worden, die Kinder nach Deutschland zurückzubringen. Keren T. bestätigte diese Treffen, sei aber selbst nicht dabei gewesen. Laut Aussage der Zeugin habe zudem Druck auf die mutmaßlichen Entführer bestanden.

Zum ersten Wiedersehen zwischen Christina Block und ihren Kindern auf einem Bauernhof in Süddeutschland schilderte Keren T. eine zunächst angespannte Situation. Die Kinder hätten zunächst "geredet und geschrien", ehe sie kurze Zeit später gemeinsam als Familie auf dem Bett gesessen hätten. Die Atmosphäre sei danach "gut" gewesen, sagte die Zeugin abschließend.