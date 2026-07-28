28.07.2026 10:02 Block-Prozess: Steakhaus-Erbin überreicht Briefumschlag, Voraussetzung für Haftbefehl erfüllt?

Nach einer dreiwöchigen Unterbrechung und dem Ausfall am Montag wird der Kinderentführungs-Prozess gegen Christina Block (53) am Dienstag fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nach einer dreiwöchigen Unterbrechung und dem Ausfall des ursprünglich geplanten Verhandlungstags am Montag wird der Kinderentführungs-Prozess gegen Christina Block (53) am Dienstag fortgesetzt. Am 64. Verhandlungstag steht die Erstattung des Gutachtens der forensischen kinder- und jugendpsychiatrischen Sachverständigen auf dem Programm. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Steakhouse-Erbin Christina Block (53) wird vorgeworfen, die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

9.55 Uhr: Kurze Pause

Bott und Block ziehen sich zu einer kurzen Besprechung zurück. Sie wollen beraten, ob sich die Unternehmerin doch noch selbst zu ihrem Vorgehen äußern wird. Das Gericht unterbricht die Verhandlung für zehn Minuten. Zuvor hatte die Vorsitzende angekündigt, zu prüfen, ob weitere Maßnahmen ergriffen werden.

9.45 Uhr: Voraussetzung für Haftbefehl gegen Block laut Staatsanwalt erfüllt

Zur Überraschung vieler konfrontiert die Vorsitzende Richterin Christina Block gleich zu Beginn des Verhandlungstags. Es geht um Unterlagen, die diese außerhalb der Hauptverhandlung in einem Umschlag an die Sachverständige übergeben haben soll. "Warum haben Sie das gemacht?", fragt die Richterin. Block-Anwalt Ingo Bott (43) antwortet für seine Mandantin: "Das war ein Versehen, das meine Mandantin auch bereut." Die Richterin zeigt sich skeptisch: "Ich halte das nicht für einen Irrtum." Schließlich gehöre zu den Unterlagen auch ein Brief, den eine Freundin von Christina Block direkt an die Sachverständige gerichtet haben soll. Bott schildert das Verhalten seiner Mandantin "als lebensnah und nachvollziehbar". Die Richterin entgegnet jedoch: "Wenn das das erste Mal wäre. Aber ich habe Frau Block bereits im November davor gewarnt, Einfluss auf Beweismittel zu nehmen. Ich dachte, das wäre verstanden worden." Die Staatsanwaltschaft geht sogar noch einen Schritt weiter. Aus ihrer Sicht erfüllt das Verhalten die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls. Nach TAG24-Informationen sollen sich unter den Unterlagen auch Beweisanträge von Ingo Bott befunden haben. Darin geht es unter anderem um den Vorwurf, Stephan Hensel habe eine Mitarbeiterin belästigt.

9.40 Uhr: Tag 64 startet

Mit ein paar Minuten Verspätung startet der 64. Verhandlungstag.

9.15 Uhr: Einige Medienvertretende da

Obwohl die Öffentlichkeit voraussichtlich ausgeschlossen wird, haben sich bereits einige Medienvertretende im Zuschauerraum von Saal 237 versammelt. Zuschauer sind bislang allerdings keine vor Ort.

Die Sachverständige Mareike Schüler-Springorum kommt am Dienstag zum Gerichtssaal. © Marcus Brandt/dpa

9 Uhr: So geht es am Dienstag weiter

Es ist möglich, dass die Kammer die Öffentlichkeit für die gesamte Dauer der Gutachtenerstattung ausschließt. Das würde neben der Vorstellung des Gutachtens auch die anschließenden Fragen der Verfahrensbeteiligten an die Sachverständige sowie deren Stellungnahmen betreffen. Über einen Ausschluss wird das Gericht allerdings erst zu Beginn der Hauptverhandlung am Dienstag entscheiden. Darauf hatte das Landgericht bereits am Freitag hingewiesen. Die forensische kinder- und jugendpsychiatrische Sachverständige Mareike Schüler-Springorum hat zahlreiche Verhandlungstage begleitet. In ihrem Gutachten soll sie unter anderem die psychischen Folgen der mutmaßlichen Entführung für die beiden jüngsten Block-Kinder bewerten. Die Kinder selbst werden vor Gericht nicht aussagen, wurden jedoch von der Sachverständigen befragt.

Die Zeugenbefragung von Ex-GNTM-Model und mutmaßlichem Mit-Entführer Jonathan G. (35, l.) wurde am 63. Verhandlungstag abgeschlossen. © Marcus Brandt/dpa