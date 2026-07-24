Block-Prozess: Nächster Termin fällt wegen Krankheit aus

Am kommenden Montag sollte im Block-Prozess eine Sachverständige zu den Folgen der Entführung für die Kinder gehört werden. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Der für Montag geplante Termin für den 64. Verhandlungstag müsse wegen der Erkrankung einer Person aus dem Kreis der Verfahrensbeteiligten ausfallen, teilte eine Gerichtssprecherin mit.

Derzeit gehe die Strafkammer am Landgericht davon aus, dass die Hauptverhandlung am Dienstag fortgesetzt werden könne.

Der Planung zufolge soll eine jugendpsychiatrische Sachverständige ihr Gutachten vorstellen. Es soll klären, welche Folgen die Entführung für die beiden Kinder von Christina Block (53) und ihrem Ex-Mann Stephan Hensel (61) hatte.

Bei der Anhörung der Sachverständigen könnte die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Die Entscheidung muss das Gericht aber noch treffen.