Block-Prozess: Was sagt die Sekretärin von Eugen Block?

Hamburg - Am Freitag wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) fortgesetzt. Nachdem am 33. Verhandlungstag keine Zeugen vernommen wurden, sind am 34. gleich drei geladen. Darunter befindet sich nach Angaben des Gerichts auch die Sekretärin von Eugen Block (85). TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Wie schon am vergangenen Dienstag ist die Zahl der Zuschauenden, aber auch der Medienvertretenden sehr überschaubar. Im Saal 237 herrscht 20 Minuten vor Beginn noch gähnende Stille, bis jetzt ist noch keiner der Prozessbeteiligten anwesend.

Am mittlerweile dritten Prozesstag dieser Woche und insgesamt 34. Verhandlungstag sind drei Zeugen geladen. Die Vernehmungen sind für 9.30 Uhr, 11.30 Uhr und 13 Uhr angesetzt.

Als erste Zeugin soll eine Mitarbeiterin aus dem engen Umfeld von Eugen Block (85) aussagen, bei der es sich um seine langjährige Sekretärin handeln soll. Anschließend wird ein Mitarbeiter einer Bankfiliale gehört, bei der Blocks 2023 verstorbene Mutter Christa Block (†82) ihr Konto führte.

Kurz vor Prozessbeginn hatte der frühere Block-Anwalt Otmar Kury behauptet, Christa Block habe die Entführung ihrer Kinder in Auftrag gegeben. Nach eigenen Angaben habe man im Zuge entsprechender Ermittlungen festgestellt, dass die Großmutter, die unter der "Entführung der Enkel" durch Stephan Hensel (51) psychisch schwer gelitten habe, den Auftrag zur Rückholung der Kinder aus Dänemark erteilt habe. Als Beleg nannte Kury eine Banktransaktion, bei der Christa Block 120.000 Euro in bar abgehoben haben soll.

Christina Block erklärte im Rahmen des Prozesses, dass ihre Mutter ebenso wenig wie sie selbst eine gewaltsame Entführung der Kinder in Auftrag gegeben hätte.

Als dritte Zeugin ist eine Kriminalbeamtin geladen. Mit den Aussagen soll das Zeugenprogramm nachgeholt werden, das ursprünglich für den 15. Januar geplant war, damals jedoch krankheitsbedingt ausfiel, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte.