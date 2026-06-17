17.06.2026 09:47 Chef-Entführer im Block-Prozess: "Ich habe niemals Menschen manipuliert"

Am 57. Verhandlungstag im Kindesentführungsprozess gegen Christina Block sagt erneut der mutmaßliche Chef-Entführer David B.aus.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 57. Verhandlungstag im Kindesentführungsprozess gegen Christina Block (53) sagt erneut der mutmaßliche Chef-Entführer David B. (68) aus. Es ist bereits der zehnte Tag seiner Zeugenaussage vor dem Hamburger Landgericht. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Der Steakhaus-Erbin wird vorgeworfen, die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. © Daniel Bockwoldt/dpa / Pool/dpa

9.47 Uhr: Ex-Agent traf sich mit Frau Block zum "netten Abendessen"

Anschließend fragt Bott, ob dieser Mentor auch Kontakt zu Frau Block gehabt habe. Der Zeuge bejaht dies. Man habe sich zu einem "netten Abendessen" getroffen. Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter sei von der Familie Block beeindruckt gewesen. Der Kontakt zu Frau Block sei über ihn den Zeugen selbst zustande gekommen, so David B.

9.41 Uhr: David B. - "Ich habe niemals Menschen manipuliert"

Bott fragt: "Waren Sie beim Geheimdienst, und haben Sie dort Techniken der Manipulation erlernt?" Die Frage bezieht sich auf ein Buch des Mentors des Zeugen aus dessen Zeit beim israelischen Geheimdienst. Ingo Bott hatte dieses Buch zuvor bereits der Zeugin Keren T. vorgehalten. Darin beschreibt der Mentor seine Erfahrungen und Methoden im Geheimdienst. Der Zeuge reagiert zunächst ungläubig: "Ich?" Anschließend bestätigt David B. jedoch seine frühere Tätigkeit beim israelischen Geheimdienst. Zu weiteren Einzelheiten äußert er sich nicht. Diese offenzulegen würde, so der Zeuge, "gegen die Gesetze meines Landes verstoßen". Zugleich weist er den Vorwurf zurück, dabei Manipulationstechniken erlernt oder angewendet zu haben: "Was mein Mentor beim Geheimdienst gemacht hat, hat nichts damit zu tun, was ich gemacht habe. Ich habe niemals Menschen manipuliert. Ich habe andere Dinge gemacht."

9.38 Uhr: 57. Verhandlungstag beginnt

Der Prozess beginnt mit der weiteren Befragung David Bs. (68). Nach kurzen technischen Problemen stellt Block-Anwalt Ingo Bott (43) doch noch mehrere "einzelne Rückfragen".

9.15 Uhr: Fast leerer Zuschauerraum

Rund 15 Minuten vor Prozessbeginn sind die meisten Plätze im Zuschauerraum von Saal 237 noch leer.

9 Uhr: So geht es am Mittwoch weiter

Eigentlich hätte die Zeugenbefragung von David B. am Montag abgeschlossen werden können. Nach der Befragung durch Anwältin Gül Pinar wären noch die Verteidiger von Blocks Cousine sowie ihrem Ehemann an der Reihe gewesen. Beide teilten jedoch kurz vor Sitzungsende mit, keine Fragen zu haben. Daraufhin fragte die Vorsitzende Richterin, ob es von anderer Seite noch Fragen gebe. "Ja, ich habe noch eine", so Ingo Bott. Der mutmaßliche Chef-Entführer muss daher am heutigen Mittwoch noch einmal in den Zeugenstand treten - für eine weitere Frage. Danach sind nach Angaben des Gerichts keine weiteren Zeugen geladen. Im Anschluss werden Stellungnahmen der Verteidiger zur Aussage von David B. erwartet.

Christina Block (53) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (43). © Daniel Bockwoldt/dpa / Pool/dpa

8.50 Uhr: Recap von Montag