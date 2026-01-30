Zeuge gesteht Falsch-Aussage im Block-Prozess: "Wenn ich das erwähne, werde ich diese Frau verbrennen"

Am Freitag wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am Freitag wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) fortgesetzt. Nachdem am 33. Verhandlungstag keine Zeugen vernommen wurden, sind am 34. gleich drei geladen. Darunter befindet sich nach Angaben des Gerichts auch die Sekretärin von Eugen Block (85). TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42). Im Hintergrund ihr mitangeklagter Lebensgefährte Gerhard Delling (66). © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Die Staatsanwaltschaft fragte verwundert, warum Tal S. von dem Treffen mit Christina Block vor der Entführung nicht schon früher erzählt habe. Der Angeklagte erklärte, dass er dies bewusst zurückgehalten habe. "Ich möchte mich dafür bei zwei Personen entschuldigen, bei der Vorsitzenden und meinem Rechtsanwalt", sagte er. Er berichtete weiter: "Ich habe lange mit mir selbst gestritten über das Geschehen, Tage und Nächte, ob ich es erzählen soll oder nicht." Insbesondere nach der Aussage von Frau Block habe er gewusst: "Wenn ich das erwähne, werde ich diese Frau verbrennen und dass sie dadurch ins Gefängnis kommen kann. Ich wollte nicht, dass diese Frau, die nur ihre Kinder wiederhaben wollte, wegen meiner Aussage ins Gefängnis muss." Abschließend betonte Tal S.: "Ich wollte lieber mich opfern, als die Mutter von den zwei Kindern zu gefährden."

Weil noch Zeit ist und die Zeugenbefragungen zu Ende sind, bittet die Staatsanwaltschaft die Kammer darum, nochmal Fragen an den Angeklagten Tal S. (36) stellen zu dürfen. Der Israeli sitzt seit seiner Festnahme auf Zypern 2024 in U-Haft. Der Staatsanwalt will wissen, wie oft genau S. Christina Block getroffen habe. Neben einem "Vier-Augen-Gespräch" auf dem Bauernhof in Süddeutschland nach der Entführung, habe es weitere Treffen mit dem "ganzen Team" im Hotel vor der Silvesternacht 23/24 gegeben. Bei einem dieser Treffen habe Block gesagt: "Danke, dass ihr gekommen seid, um meine Kinder zu retten". Bei diesen Treffen sei stets betont worden, dass man im Sinne des deutschen Rechts handele und die Behörden informiert seien. Teile des Plans habe er jedoch nicht gekannt. So habe er beispielsweise nicht gewusst, wie es weitergehen würde, nachdem er die Kinder zum Wohnmobil gebracht hatte, das an der deutsch-dänischen Grenze auf die Entführer sowie auf Theo und Klara gewartet hatte. Er habe zum Beispiel nicht gewusst, ob man anschließend "wieder ins Hotel fahren oder direkt zu Christina nach Hause" fahren werde, berichtete Tal S.

Nach der Pause gab Rieks eine Stellungnahme ab. Durch die Aussage der Polizeibeamtin habe man erstmals etwas Konkretes über den Ablauf am Neujahrstag erfahren. Gerhard Delling sei Teil dieses "absurden Tages" gewesen. Während seine Partnerin überstürzt aufgebrochen sei – in der Hoffnung, ihre Kinder wiederzusehen, und bereits in einem Zug nach Süddeutschland gesessen habe –, sei Delling in Hamburg geblieben. Sie habe ihn gebeten, zunächst niemanden, auch nicht die Polizei, zu informieren, bis die Situation eindeutig geklärt sei. Ihm seien in dieser Situation unzählige Gedanken durch den Kopf gegangen, wie er damit umgehen solle. Die Lage sei für ihn vollkommen überfordernd gewesen. Dennoch habe er die Polizei gleich zweimal zurückgerufen, mit dem ausdrücklichen Willen, zu helfen. Es sei ihm wichtig zu betonen, dass er trotz der situativen Überforderung und der großen Sorge versucht habe, das Richtige zu tun. Gleichzeitig habe er vermeiden wollen, im Weg zu stehen, wenn sich seine Lebensgefährtin wieder mit ihren Kindern vereinen könne. Schließlich habe dieser Konflikt auch sein eigenes Leben über zweieinhalb Jahre maßgeblich bestimmt. "Delling ist es wichtig zu betonen, dass er versucht hat, trotz der situativen Überforderung und auch der Sorge […], das Richtige zu tun", so Rieks. "Letztlich wollte er jedoch auch nicht im Wege stehen, dass die Kinder wieder mit ihrer Mutter zusammentreffen", so der Anwalt. Schließlich habe er das Leid, das dieser Konflikt in den vergangenen Jahren verursacht habe, aus nächster Nähe miterlebt. Dabei habe Delling aber zu keinem Zeitpunkt "strafbare Handlungen fördern wollen", betont Rieks. Von einem möglichen Gewalteinsatz gegen Herrn Hensel oder die Kinder habe Delling zu diesem Zeitpunkt nichts gewusst. Entsprechend habe er ein solches Vorgehen auch nicht unterstützen können.

Auch diese Zeugenvernehmung endete nach nur wenigen Fragen. Anschließend gab Ingo Bott eine Erklärung ab, die nicht nur im Zuschauerraum für einige zweifelnde Blicke sorgte. Der Block-Anwalt erklärte, die "unspektakuläre Aussage" der Polizeibeamtin habe "ganz klar vor Augen geführt", wie "widersinnig" die Anklage gegen seine Mandantin sei. Der Vorwurf laute, Christina Block habe vorsätzlich gehandelt und "gewusst, dass etwas passiert". Bott fragte jedoch: "Wäre es dann nicht total hinrissig, sich genau an den Orten aufzuhalten, an denen die Polizei normalerweise als Erstes sucht?“ Seine Argumentation bezog er insbesondere auf die Aussage der Zeugin, wonach Christina Block auch im Hotel "Grand Elysée" gesucht worden sei, da dieses der Block-Familie gehöre. Dass Christina Block im Rahmen der Neujahrsfeier zwar dort gewesen war, jedoch nicht mehr zum Zeitpunkt der polizeilichen Suchmaßnahmen angetroffen werden konnte, spielte für Bott offenbar keine Rolle. Als die Polizei mit der Suche begann, befand sie sich bereits gemeinsam mit ihrer Tochter Greta auf dem Weg nach Süddeutschland. Es folgt eine weitere Pause, damit sich Rechtsanwalt David Rieks mit seinem Mandanten, Gerhard Delling, für eine mögliche Stellungnahme absprechen kann.

Auf Nachfrage des Verteidiger von Gerhard Delling, Dr. David Rieks, gab die Zeugin an, erst später von Ermittlungsverfahren gegen Christina Block von ihren Kollegen erfahren zu haben. Sie sei ab 17.30 Uhr am 1. Januar 2024 nicht mehr mit dem Fall beauftragt gewesen.

Während ihrer Suche nach Frau Block sei ihnen immer mitgeteilt worden, unter anderem von Eugen Block, dass die Unternehmerin Silvester im "Grand Elysée" verbracht und das Hotel nach der Neujahrsfeier "eilig" verlassen habe. Eugen Block habe während des Gesprächs von sich aus gefragt, ob es um "unsere Kinder" in Dänemark gehe, erinnert sich die Zeugin. "Haben Sie das mal hinterfragt, warum er sofort davon ausging, dass es um die Kinder geht?", will die Richterin wissen. "Das kann sein, erinnere mich aber nicht mehr", so B., die weiter betonte, dass man sich zwischendurch auch Sorgen um Frau Block gemacht habe: "Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass auch für sie eine Gefahrenlage besteht. Weswegen wir einzelne Details nicht hinterfragt haben."

Der 34. Verhandlungstag wird nach der Pause mit der Vernehmung der letzten Zeugin für diesen Tag fortgesetzt.

Die Kriminalbeamtin Nadine B. (38) war am 1. Januar 2024 im Dienst und hatte im Auftrag der dänischen Polizei die Aufgabe, Frau Block über "die Geschehnisse" [die Entführung der Kinder Theo und Klara] in Dänemark aufzuklären. In diesem Zusammenhang habe man versucht, die Unternehmerin an ihrem Wohnsitz, bei ihrem Vater Eugen Block sowie im Hotel "Grand Elysée" anzutreffen. Alle drei Versuche seien ebenso wie die Kontaktaufnahme per Telefon erfolglos geblieben. Eine weitere Dienststelle habe später jedoch gemeldet, dass es ein Gespräch mit Eugen Block und dessen Tochter gegeben habe. Dabei sei angegeben worden, sie zusammen mit ihrer Tochter [Greta] sei "für ein bis zwei Tage unterwegs" gewesen; zu ihrem genauen Aufenthaltsort seien keine Angaben gemacht worden. Im Zuge der Ermittlungen habe Nadine B. zudem ein Gespräch mit Gerhard Delling (66) geführt, der sich selbstständig bei der Dienststelle gemeldet habe. Gemeinsam mit einem Kollegen habe sie außerdem telefonisch mit Stephan Hensel gesprochen, um zu klären, was sich in Dänemark genau ereignet habe. Dabei habe Hensel den Verdacht geäußert, dass die Entführung von einem ehemaligen Polizisten geplant worden sei. Hensel selbst ist nach der Mittagspause nicht mehr anwesend.

Direkt im Anschluss äußert sich Christina Block erneut persönlich und gibt an, erst von ihrem ehemaligen Rechtsanwalt Otmar Kury im Frühjahr 2024 von der Abhebung des Geldes erfahren zu haben. Ebenso von der getätigten Überweisung der "Eugen Block Holding GmbH" auf das Konto von Christa Block. "Ich weiß nicht, was meine Mutter damit gemacht hat", betont die Unternehmerin. Auf Bitten Kurys habe sie den letzten Mail-Verkehr mit ihrer Mutter offengelegt: "Dabei fand Herr Kury den letzten Satz in der Mail vom 19. Juli 2024 sehr aussagekräftig", so Block weiter. Da soll gestanden haben, dass ihre Mutter davon ausgehe, dass sie ihre Kinder "in Bälde" wiedersehe. Es folgt die obligatorische Mittagspause bis 13 Uhr.

Weiter gehts mit der Zeugenbefragung des Bankmitarbeiters (62), der Christa Block (†) im Juni 2023 120.000 Euro ausgezahlt hat. Er erinnere sich an diese Auszahlung auch nur, weil die Mutter der Unternehmerin "ein paar Wochen danach verstorben ist". Das Geld sei drei Tage vorher bestellt worden, von wem wisse er nicht mehr. Christa Block sei bei der Abholung "wie immer gewesen". Sie soll in Begleitung eines Wirtschaftsprüfers gekommen sein, auf Nachfrage des Nebenklagevertreters erkennt der Zeuge auf einem Foto einen Mitarbeiter von Dr. Andreas C. als den Begleiter. Danach ist seine Befragung auch schon wieder beendet.

Nach der zweiten Pause verkündet die Richterin zwei neue Beschlüsse, zunächst wird der Antrag der beiden Verteidiger von Uta und Marc B. abgelehnt, die Verhandlung für eine Stunde zu unterbrechen. Bei dem Vorwurf der "Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung" handle es sich um ein "bedauerliches Versehen der Kammer", betont die Richterin. Die Kammer gehe nicht von diesem Vorwurf aus. "Die Anklage war vermutlich auch ein Versehen", wirft Anwalt Fock missbilligend ein.

Die vorsitzende Richterin des Verfahrens: Isabel Hildebrandt. © Marcus Brandt/dpa

Unmittelbar nach der Pause ergreift Rechtsanwalt Daum erneut das Wort: "Es ist geradezu skandalös, dass dieser Beschluss erkennen lässt, dass die Kammer meinen Antrag offenbar nicht einmal richtig gelesen hat", erklärt er. "Wenn Sie jetzt erklären, dass meine Mandantin Bescheid wüsste, ist dieses Verfahren langsam so weit, dass Sie sich schämen sollten!" Dem Beschluss zufolge werde seiner Mandantin sowie ihrem mit angeklagten Ehemann "Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung" vorgeworfen. In der Anklageschrift hingegen laute der Vorwurf auf "Beihilfe zur Entführung und zur Freiheitsberaubung". Er wirft der Richterin vor, ihre rechtliche Einschätzung so darzustellen, dass eine sachgerechte Verteidigung kaum möglich sei. "Das ist erschütternd", so Daum. Der Anwalt von Marc B., Nils Fock, schließt sich seinem Kollegen an und spricht von einer "Frechheit". Beide Verteidiger beantragen eine weitere Pause, um sich mit ihren Mandanten zu besprechen. Die Verhandlung wird erneut für zehn Minuten unterbrochen.