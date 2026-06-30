30.06.2026 09:00 "Er hat mich ausgenutzt": Zeuge belastet mutmaßlichen Chef-Entführer im Block-Prozess

Am 61. Verhandlungstag im Kindesentführungsprozess gegen Christina Block (53) wird am Dienstag erneut der Israeli K. per Video als Zeuge vernommen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 61. Verhandlungstag im Kindesentführungsprozess gegen Christina Block (53) wird am Dienstag erneut der Israeli K. per Video als Zeuge vernommen. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Christina Block (53) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (43, l.). Der Steakhouse-Erbin wird vorgeworfen, die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. © Markus Scholz/dpa

Ingo Bott hat keine Fragen mehr. Es folgt die obligatorische Mittagspause bis 13.05 Uhr.

11.50 Uhr: Hat der Zeuge Frau Block "wunderschön" und "Prinzessin" genannt?

Nach der Pause fragt Bott: "Erinnern Sie sich, bei Channel 12 im israelischen Fernsehen gesagt zu haben, dass Sie zu Frau Block gesagt haben, sie sei 'wunderschön wie eine Prinzessin'?" Der deutsche Zeugenbeistand weist die Frage als zu kompliziert zurück: "Sie überfordern den Zeugen, und es besteht die Gefahr, dass er die Frage unbeabsichtigt falsch beantwortet. Fragen Sie den Zeugen doch nicht danach, was Sie in der Zeitung gelesen haben, sondern danach, was er selbst gemacht hat." Bott besteht weiter auf seiner Frage: "Haben Sie das auch zu Frau Block persönlich gesagt?", so der Block. "Ja, beim letzten Termin habe ich gesagt, dass sie aussieht wie eine Prinzessin", so der Zeuge. Bott geht auf weitere Punkte aus dem Channel-12-Interview von 2025 ein. Wieder greift der deutsche Zeugenbeistand ein:

"Sie werfen hier mit einer von einer KI übersetzten Fassung Dinge vor." Die Richterin pflichtet ihm bei und fragt nach einer beglaubigten Übersetzung. Diese hat Bott nicht vorgelegt. Ohne eine solche sei der Vorhalt nicht nachvollziehbar.

11.37 Uhr: Pause

Während Bott den Zeugen zu möglichen Kontakten zu deutschen und israelischen Journalisten befragt, unterhalten sich die Verteidiger Gül Pinar, Anwältin des angeklagten Sicherheitsunternehmers, und Dr. Marko Voß, Verteidiger des Familienanwalts der Blocks, Dr. Andreas C. "Brauchen Sie eine Pause, um sich zu besprechen?", fragt die Vorsitzende. "Das wäre tatsächlich sehr gut", antwortet Pinar.

11.20 Uhr: Zeuge fühlt sich "verarscht"

Bott fragt den Zeugen, ob er sich von David B. "verarscht" gefühlt habe. Dies hatte K. laut Übersetzung bei der Polizei ausgesagt, ebenso, dass B. habe ihn bewusst ausgewählt habe, weil er und die anderen im Team "leicht zu verführen" seien. "Heute sage ich ganz klar: Er hat mich ausgenutzt", so K. "Wusste B. auch von ihrer familiären Situation? Zum Beispiel, dass Sie ihr Umgangsrecht mit ihrem Sohn nicht ausführen dürfen?", will Bott weiter wissen. Ks. Anwalt greift ein und weist die Frage als "zu privat" zurück. Die Richterin stimmt ihm zu. Der Zeuge bestätigt jedoch, dass David B. seine "schwierigen" familiären Umstände rund um die Scheidung mit der Mutter seines Kindes kannte: "Er ist ein Mensch, der andere Menschen lesen kann. Mich hat er auch gelesen und er hat Bingo getroffen."

11.08 Uhr: "Das habe ich nie gesagt!"

Bott will nun wissen, woran der Zeuge festgemacht habe, dass David B. Christina Block Worte "in den Mund gelegt" habe. So hatte K. es zumindest laut Übersetzung gestern ausgesagt. "Das habe ich nie gesagt", so der Zeuge. Laut seinem deutschen Zeugenstand, der physisch im Sitzungssaal anwesend ist, gibt es die Redewendung "in den Mund gelegt" im Hebräischen nicht. E bittet Bott, die Frage umzuformulieren, doch auch nach mehreren Versuchen versteht K. sie nicht. "Ich weiß nichts über die Gefühle anderer Leute!"

10.55 Uhr: Mutmaßlicher Entführer berichtet von Spa-Besuchen

Bott fragt auch nach dem mutmaßlichen Treffen im Hotel mit Frau Block kurz vor der Entführung. Der Block-Verteidiger bestreitet bis heute, dass ein solches Treffen überhaupt stattgefunden haben könne. "Wer saß denn neben Ihnen?" – "Ich kann mich nicht mehr erinnern." "War es draußen hell oder dunkel?" – "Es war Abend, und der Raum war dunkel. Ich kann mich nicht daran erinnern." "Hat Ihnen jemand gesagt, dass Sie auch im Hotel maskiert herumlaufen sollen, wie bei dem Treffen?" – "Nein." "Sind Sie im Bademantel im Hotel herumgelaufen?" – "Das kann sein. Ich war im Spa und war sehr frei im Hotel."

10.46 Uhr: Es geht weiter

Ingo Bott beginnt seine Befragung mit der Klärung eines aus seiner Sicht bestehenden Widerspruchs: Bei der Polizei soll der Zeuge angegeben haben, er kenne die Akte des Verfahrens. Gestern hingegen hatte er erklärt, er kenne nur wenige Details des Falls aus den Medien. Auf Nachfrage von Bott wiederholt der Zeuge, er kenne die Akte nicht. "Es kann durchaus sein, dass die Übersetzung dort [bei der Polizei] nicht gut war. Ich bin hier, um die Wahrheit zu sagen", betont K.

An die Wand im Saal 237 wird das Bild einer Skype-Übertragung projiziert. Der Zeuge K. sagt per Video aus Israel aus. © Markus Scholz/dpa

10.30 Uhr: Kurze Pause

Bevor Block-Verteidiger Ingo Bott von seinem Fragerecht Gebrauch macht, fragt die Richterin, ob jemand eine kurze Pause braucht. Der Zeuge bejaht.

10.20 Uhr: "Ich habe gedacht, ich bin hier wie bei einer Mossad-Operation"

Während der Befragung durch die Nebenklagevertreterin von Theo und Klara Hensel, weicht K. Fragen zum Zustand der Kinder aus und betont: "Ich war nicht der Kommandeur der Rettungsaktion, deshalb kann ich nicht mehr sagen." Zuvor hatte die Anwältin deutlich gemacht, dass sie nicht nachvollziehen könne, wie der Zeuge von den Kindern so wenig mitbekommen haben wolle. "Während der Fahrt verstehe ich das ja noch. Aber als Sie im Wald angehalten, geparkt haben, müssten Sie doch wahrgenommen haben, was mit den Kindern war. Welche Gedanken sind Ihnen dabei durch den Kopf gegangen?", fragt sie. "Ich stand unter großem Stress und konnte mich nicht konzentrieren. Ich habe gedacht, ich bin hier wie bei einer Mossad-Operation und muss machen, was der Typ [David B.] sagt". Zwar habe er keine Nachfragen gestellt, er habe aber nicht verstanden, warum er nicht einfach gemeinsam mit den Kindern über die Grenze fahren konnte.

10.12 Uhr: Was hat Frau Block den Entführern erzählt?

Die Sachverständige ist mit ihrer Befragung fertig, nun ist der Nebenklagevertreter von Stephan Hensel (52) an der Reihe. Der Ex-Mann von Christina Block und Vater der beiden Kinder ist heute nicht anwesend, als Nebenkläger muss er nicht bei allen Prozesstagen dabei sein. Der Nebenklagevertreter bittet den Zeugen, noch einmal "ganz im Detail" zu schildern, was Christina Block bei dem Treffen im Hotel erzählt haben soll. Zunächst versteht der Zeuge die Frage offenbar nicht und berichtet stattdessen, David B. habe Block als sehr vermögend und als Mitglied einer „reichen Familie“ vorgestellt. "Aber was hat Frau Block erzählt?", hakt der Nebenklagevertreter nach. "Nur Israelis können meine Kinder zurückbringen", antwortet der Zeuge knapp. "Mehr nicht?" "Sie hat uns gedankt und alles", sagt K. weiterhin eher wortkarg. Der Nebenklagevertreter versucht, der Erinnerung des Zeugen weiter auf die Sprünge zu helfen: "Hat sie Ihnen gesagt, wie es den Kindern in Dänemark geht?" "Ich kann mich nicht daran erinnern. Vielleicht wurde gesagt, dass ihr Großvater krank sei und die Kinder ihn schon lange nicht mehr gesehen hätten", antwortet K.