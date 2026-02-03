Nach überraschendem Geständnis im Block-Prozess: Chef-Entführer sagt weiter aus

Am Dienstag wird der Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nachdem eine erneute Einlassung des in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten Tal S. (36) am Freitag für Aufsehen gesorgt hatte, wird am Dienstag der Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) beim Verlassen des Strafjustizgebäudes in Hamburg. © Marcus Brandt/dpa

Nach der Pause bestätigt die Kammer den Beschluss der Richterin, Dr. Voß nicht das Wort zu erteilen. Ihm stehe kein "Anspruch" zu, zu der dienstlichen Äußerung noch vor der Zeugenvernehmung von B. Stellung zu beziehen.

Der Prozess beginnt unmittelbar mit einer zehnminütigen Unterbrechung. Dr. Marco Voß, Verteidiger des Angeklagten Dr. Andreas C., beantragt einen Kammerbeschluss, nachdem ihm verwehrt wurde, noch vor der erneuten Zeugenvernehmung von David B. Stellung zu einer dienstlichen Äußerung der Richterin vom 28.01.2026 zu nehmen. In dieser habe Isabel Hildebrandt den Verteidigern, die sie zuvor als Richterin abgelehnt hatten, unter anderem vorgeworfen, "falsch vorgetragen" zu haben. Die Richterin vertritt die Auffassung, dies gehöre nicht in die Hauptverhandlung. Voß hält dagegen, sie habe die Äußerung selbst zum Gegenstand ihrer Erklärung und damit zum Inbegriff der Hauptverhandlung gemacht.

Mit rund 15 Minuten Verspätung beginnt der 35. Verhandlungstag.

Die zusätzlichen Sicherheitskontrollen vor Saal 237 deuten darauf hin, dass David B. heute tatsächlich weiter aussagen wird. Während sich unten am Eingang des Strafjustizgebäudes die Schlangen erneut bis vor die Tür ziehen und zahlreiche Prozessbeteiligte noch warten müssen, ist es im Sitzungssaal selbst bislang ruhig. Bis auf den angeklagten Familienanwalt der Blocks, Dr. Andreas C., ist noch keiner der Angeklagten anwesend.

Vor dem anstehenden 35. Verhandlungstag hat das Gericht diesmal nicht bekannt gegeben, welche Zeugen geladen sind. Üblicherweise erfolgt diese Information einen Tag im Voraus. Entweder sind tatsächlich keine weiteren Zeugen vorgesehen – oder die bereits begonnene Vernehmung von David B. wird fortgesetzt. Dessen Aussage war selbst nach fünf Verhandlungstagen noch nicht abgeschlossen. Bereits am 23. Prozesstag hatte Gerichtssprecherin Marayke Frantzen erklärt, dass aus Rücksicht auf die Sicherheitslage des israelischen Zeugen auf eine frühzeitige öffentliche Ankündigung verzichtet werde. David B. hatte im Rahmen seiner freiwilligen Aussage bei der Staatsanwaltschaft im November 2025 Sicherheitsgeleit versprochen bekommen.

Philip von der Meden, Anwalt von Stephan Hensel (51), zeigte Verständnis dafür, dass Tal S. erst so spät gestanden hat. © Marcus Brandt/dpa