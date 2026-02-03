Nach überraschendem Geständnis im Block-Prozess: Chef-Entführer sagt weiter aus
Hamburg - Nachdem eine erneute Einlassung des in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten Tal S. (36) am Freitag für Aufsehen gesorgt hatte, wird am Dienstag der Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.
Update, 9.59 Uhr: Dr. Voß habe kein "Anspruch" sich zu äußern
Nach der Pause bestätigt die Kammer den Beschluss der Richterin, Dr. Voß nicht das Wort zu erteilen. Ihm stehe kein "Anspruch" zu, zu der dienstlichen Äußerung noch vor der Zeugenvernehmung von B. Stellung zu beziehen.
Update, 9.50 Uhr: Direkt 10 Minuten Pause
Der Prozess beginnt unmittelbar mit einer zehnminütigen Unterbrechung. Dr. Marco Voß, Verteidiger des Angeklagten Dr. Andreas C., beantragt einen Kammerbeschluss, nachdem ihm verwehrt wurde, noch vor der erneuten Zeugenvernehmung von David B. Stellung zu einer dienstlichen Äußerung der Richterin vom 28.01.2026 zu nehmen.
In dieser habe Isabel Hildebrandt den Verteidigern, die sie zuvor als Richterin abgelehnt hatten, unter anderem vorgeworfen, "falsch vorgetragen" zu haben.
Die Richterin vertritt die Auffassung, dies gehöre nicht in die Hauptverhandlung. Voß hält dagegen, sie habe die Äußerung selbst zum Gegenstand ihrer Erklärung und damit zum Inbegriff der Hauptverhandlung gemacht.
Update, 9.43 Uhr: 35. Verhandlungstag beginnt
Mit rund 15 Minuten Verspätung beginnt der 35. Verhandlungstag.
Update, 9.17 Uhr: Mutmaßlicher Chef-Entführer David B. sagt weiter aussagen
Die zusätzlichen Sicherheitskontrollen vor Saal 237 deuten darauf hin, dass David B. heute tatsächlich weiter aussagen wird.
Während sich unten am Eingang des Strafjustizgebäudes die Schlangen erneut bis vor die Tür ziehen und zahlreiche Prozessbeteiligte noch warten müssen, ist es im Sitzungssaal selbst bislang ruhig. Bis auf den angeklagten Familienanwalt der Blocks, Dr. Andreas C., ist noch keiner der Angeklagten anwesend.
Update, 9 Uhr: So geht es am Dienstag weiter
Vor dem anstehenden 35. Verhandlungstag hat das Gericht diesmal nicht bekannt gegeben, welche Zeugen geladen sind. Üblicherweise erfolgt diese Information einen Tag im Voraus.
Entweder sind tatsächlich keine weiteren Zeugen vorgesehen – oder die bereits begonnene Vernehmung von David B. wird fortgesetzt. Dessen Aussage war selbst nach fünf Verhandlungstagen noch nicht abgeschlossen.
Bereits am 23. Prozesstag hatte Gerichtssprecherin Marayke Frantzen erklärt, dass aus Rücksicht auf die Sicherheitslage des israelischen Zeugen auf eine frühzeitige öffentliche Ankündigung verzichtet werde.
David B. hatte im Rahmen seiner freiwilligen Aussage bei der Staatsanwaltschaft im November 2025 Sicherheitsgeleit versprochen bekommen.
Update, 8.50 Uhr: Recap von Freitag
Am Ende des 34. Verhandlungstages räumte der Angeklagte Tal S. (36) überraschend ein, vor Gericht nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Auf die Frage, wann er Christina Block erstmals gesehen habe, habe er bewusst falsch geantwortet.
Erst am Freitag sprach S. von einem Treffen im Hotel "Grand Elysée", das auch schon der Zeuge und mutmaßliche Chef-Entführer David B. (68) beschrieben hatte. Das Treffen soll kurz vor der Entführung in der Silvesternacht 2023/24 stattgefunden haben. Nach Darstellung von S. habe Block den späteren Entführern dabei gedankt, "dass sie ihre Kinder retten".
Warum er diesen Punkt bislang verschwiegen habe, erklärte S. mit möglichen Konsequenzen für die Unternehmerin. Spätestens nach ihrer eigenen Einlassung sei ihm klar gewesen, was seine Aussage auslösen könne: "Ich dachte, wenn ich das erwähne, werde ich diese Frau verbrennen – und sie kann dadurch im Gefängnis landen."
Der Nebenklagevertreter Philip von der Meden bezeichnete es als "nachvollziehbar", dass Tal S. erst jetzt über das Treffen gesprochen habe. Der Angeklagte habe wiederholt betont, er habe "etwas Gutes tun" und Christina Block schützen wollen.
Verteidiger Ingo Bott nutzte die neue Darstellung dagegen als Argument für seinen Antrag auf Einstellung des Verfahrens. Es gebe mittlerweile zu viele "Realitätsangebote".
Eine "materielle Wahrheitsfindung" sei kaum noch möglich. Zudem sei es für den Angeklagten "günstig" gewesen, erst zu diesem Zeitpunkt über das Treffen zu berichten.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa