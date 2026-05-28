1200 Menschen betroffen: Weltkriegsbombe muss entschärft werden
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Von Jennifer Brückner
Düsseldorf - Nach dem Fund einer Artilleriegranate in Düsseldorf hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst den Blindgänger erfolgreich gesprengt.
Die Granate war am Mittwochabend bei Sondierungsarbeiten gefunden worden, wie die Stadt mitteilte.
Am späten Abend erfolgte die kontrollierte Sprengung.
Dafür sei die Granate in eine neu geschaffene Grube versetzt und mit rund 100 Tonnen Sand abgedämpft worden. Rund 1200 Anwohner mussten während der Evakuierung ihre Häuser verlassen.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa