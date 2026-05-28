28.05.2026 06:17 1200 Menschen betroffen: Weltkriegsbombe muss entschärft werden

Eine Artilleriegranate aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Düsseldorf gefunden und gesprengt worden. Rund 1200 Menschen waren von der Evakuierung betroffen.

Von Jennifer Brückner Düsseldorf - Nach dem Fund einer Artilleriegranate in Düsseldorf hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst den Blindgänger erfolgreich gesprengt.

In Düsseldorf ist am Mittwochabend (27. Mai) eine Artilleriegranate entschärft worden. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Die Granate war am Mittwochabend bei Sondierungsarbeiten gefunden worden, wie die Stadt mitteilte. Am späten Abend erfolgte die kontrollierte Sprengung.