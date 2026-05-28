1200 Menschen betroffen: Weltkriegsbombe muss entschärft werden

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Eine Artilleriegranate aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Düsseldorf gefunden und gesprengt worden. Rund 1200 Menschen waren von der Evakuierung betroffen.

Von Jennifer Brückner

Düsseldorf -  Nach dem Fund einer Artilleriegranate in Düsseldorf hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst den Blindgänger erfolgreich gesprengt.

In Düsseldorf ist am Mittwochabend (27. Mai) eine Artilleriegranate entschärft worden. (Symbolbild)
In Düsseldorf ist am Mittwochabend (27. Mai) eine Artilleriegranate entschärft worden. (Symbolbild)  © Friso Gentsch/dpa

Die Granate war am Mittwochabend bei Sondierungsarbeiten gefunden worden, wie die Stadt mitteilte.

Am späten Abend erfolgte die kontrollierte Sprengung.

Dafür sei die Granate in eine neu geschaffene Grube versetzt und mit rund 100 Tonnen Sand abgedämpft worden. Rund 1200 Anwohner mussten während der Evakuierung ihre Häuser verlassen.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

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