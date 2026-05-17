Entschärfung von Weltkriegsbombe in Pforzheim: 30.000 Menschen haben Häuser verlassen

Pforzheim - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Pforzheim haben am Morgen rund 27.000 bis 30.000 Menschen bis spätestens 8 Uhr ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen. Mittlerweile kontrolliert die Feuerwehr, ob alle Anwohner im Sperrradius der Aufforderung nachgekommen sind, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dies könne mehrere Stunden dauern.

In Pforzheim wird am heutigen Sonntag eine Weltkriegsbombe entschärft. Die Vorbereitungen laufen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wann genau am Tag die 1,8 Tonnen schwere Bombe entschärft werde, stehe bislang nicht fest. Bisher laufe die Evakuierung nach Plan, so der Sprecher.

Die reine Explosivstoffmasse der Bombe beträgt rund 1,35 Tonnen. Betroffen ist ein Radius von 1,5 Kilometern rund um die Fundstelle an der Ecke Dammstraße/Stückelhäldenstraße. Die Bombe vom Typ HC-4000 wurde den Angaben der Stadt zufolge bei Bauarbeiten am Quartierspark in der Oststadt gefunden.

Von den Maßnahmen ist ein Teil der Innenstadt betroffen, auch der Bahnverkehr in Richtung Karlsruhe und Stuttgart wird stark eingeschränkt. Der ÖPNV fällt zum Teil aus. Die Autobahn hingegen ist nicht betroffen und kann befahren werden. Auch das Helios-Krankenhaus sei nicht betroffen, hieß es.

Über die weiteren Maßnahmen informiert die Stadt Pforzheim über ihre Homepage und in den sozialen Medien. Auch über die Entschärfung der Bombe soll die Öffentlichkeit dort auf dem Laufenden gehalten werden. Das Ganze könnte sich laut einem Sprecher bis in den Abend ziehen.