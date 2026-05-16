Panzergranate fliegt in die Luft: Blindgänger sorgt für nächtlichen Großeinsatz

Pinzberg - Bei Feldarbeiten wurde am Freitag im Landkreis Forchheim eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Da der Blindgänger nicht abtransportiert werden konnte, musste er vor Ort kontrolliert gesprengt werden.

Um Mitternacht wurde die Granate gesprengt. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Der Finder rief gegen 19.15 Uhr die Polizei, weil er die rund 40 Zentimeter großen Panzergranate gestoßen war.

Einsatzkräfte der Polizei in Forchheim nahmen daraufhin den mutmaßlichen Sprengkörper auf dem Acker bei Pinzberg in Augenschein. Schnell wurde klar, dass es ein Fall für das Sprengkommando war.

Aufgrund eines geschickten Fotos erkannten die Spezialisten gleich, dass die Granate nicht abtransportiert werden sollte. Nur eine kontrollierte Sprengung kam infrage, um die Granate unschädlich zu machen.

So musste also der Umkreis in einem Radius von 200 Metern um die Fundstelle geräumt werden. Laut Polizei mussten 32 Anwohner ihre Häuser verlassen.

13 fanden während des Einsatzes im örtlichen Feuerwehrhaus Unterschlupf, der Rest kam bei Freunden unter oder besuchten kurzerhand das derzeit stattfindende Schützenfest in der Gemeinde, erklärte die Polizei.