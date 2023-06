05.06.2023 21:22 4.153 500-Kilo-Bombe in Darmstadt erfolgreich entschärft

Bombenfund in Darmstadt: Bei Kanalarbeiten wurde am Montagmorgen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, sie wurde am Abend erfolgreich entschärft.

Von Florian Gürtler

Darmstadt - Der Fund einer Weltkriegsbombe im südhessischen Darmstadt sorgte am heutigen Montag für Aufregung: Der 500-Kilogramm-Sprengkörper sollte noch am selben Tag entschärft werden. Nun gab die Polizei Entwarnung, die Bombe wurde vom Kampfmittelräumdienst erfolgreich unschädlich gemacht. Bei Kanalarbeiten in der Pallaswiesenstraße in Darmstadt wurde am Montagmorgen eine Weltkriegsbombe gefunden. © 5VISION.NEWS Die Weltkriegsbombe war am Montagmorgen bei Kanalarbeiten in der Pallaswiesenstraße auf Höhe der Hausnummer 63 im Boden entdeckt worden. Umgehend wurde die Straße rund um den Fundort für den Verkehr gesperrt. Gegen 15 Uhr teilte die Polizei dann über Twitter mit, dass für die Bombenentschärfung in Darmstadt eine Evakuierung angeordnet wurde. Ebenso wurde eine Karte veröffentlicht, welche den Evakuierungsbereich zeigte. Dieser umfasste laut der Stadtverwaltung einen Bereich von rund 500 Metern rund um die Fundstelle der Bombe. Rund 5000 Menschen waren von der Räumung betroffen. Bombenfund Fliegerbombe im Saalekreis kontrolliert gesprengt Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (61, Bündnis 90/Die Grünen) appellierte an die Anwohner: "Ich setze auf Verständnis und Kooperationsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger bei der Entschärfung." Für alle von der Evakuierung betroffenen Personen wurden Aufenthaltsmöglichkeiten in den Sporthallen an der Kasinostraße sowie am Bürgerpark eingerichtet. Gegen 19.40 Uhr teilte die Polizei dann mit, dass die Evakuierung abgeschlossen sei. "Alle Personen haben den Gefahrenbereich um den Fundort der #Weltkriegsbombe verlassen", hieß es wörtlich in einem Tweet. Gegen 21.15 Uhr kam dann die Entwarnung: "Die #Weltkriegsbombe wurde erfolgreich entschärft! 🙏", gab die Polizei in Südhessen über Twitter bekannt. Die Straßensperrungen in Darmstadt würden nun sukzessive wieder aufgehoben. Die von der Evakuierung betroffenen Anwohner können also in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Pallaswiesenstraße wurde infolge des Bombenfundes in Darmstadt auf einem Abschnitt komplett gesperrt. © 5VISION.NEWS Diese Grafik zeigt den Evakuierungsbereich in Darmstadt rund um den Fundort der Weltkriegsbombe in der Pallaswiesenstraße. © Screenshot/Twitter/Polizei Südhessen Immer wieder kommt es zu Bombenfunden in Frankfurt und Rhein-Main Im Rhein-Main-Gebiet werden immer wieder Blindgänger als dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten im Boden entdeckt, so etwa erst im März in Hanau. Auch im Boden der Mainmetropole Frankfurt werden regelmäßig Weltkriegsbomben gefunden und entschärft. Die Sprengkörper sind Hinterlassenschaften der Bombardierungen durch die alliierten Luftstreitkräfte während des Weltkriegs. Aktualisierte Fassung: Montag, 5. Juni, 21.22 Uhr (Erstveröffentlichung: 14.51 Uhr).

