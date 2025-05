26.05.2025 22:10 Blindgänger in Innenstadt entdeckt: Fünf-Zentner-Bombe muss in der Nacht entschärft werden

In der Kölner Innenstadt ist am Montagnachmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe muss in der Nacht entschärft werden.

Von Maurice Hossinger

Köln - In der Innenstadt ist am heutigen Montag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Alles in Kürze Blindgänger in Kölns Innenstadt entdeckt

Fünf-Zentner-Bombe muss entschärft werden

Evakuierungsradius: 400 Meter

Rund 5000 Personen betroffen

Anlaufstelle für Anwohner wird bekanntgegeben Mehr anzeigen Der Evakuierungsradius wurde auf 400 Meter rund um den Fundort festgelegt. © Stadt Köln Nach Angaben der Stadt Köln wurde die Fünf-Zentner schwere Bombe in der Südstadt im Bereich des Sachsenrings gefunden. Es heißt, der Blindgänger muss noch in der Nacht zum Dienstag entschärft werden. "Der endgültige Gefahrenbereich wurde vom KBD mit einem Radius von 400 Metern festgelegt. Rund 5000 Personen werden von Evakuierungen betroffen sein", teilte die Stadt in einer offiziellen Mitteilung mit. Infos über eine Anlaufstelle für Anwohnende sollen in den kommenden Stunden mitgeteilt werden. "Von der Evakuierung Betroffene sollten einen Ausweis und bei Bedarf ihre Medikamente, Babynahrung und dringend benötigte Gegenstände mitnehmen." Wie lange die Evakuierung und Entschärfung der Bombe dauern wird, ist derzeit noch unklar.

Titelfoto: Stadt Köln