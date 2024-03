24.03.2024 11:45 Bombe in Kiel entschärft: 3200 Menschen waren von Evakuierung betroffen

Der Kampfmittelräumdienst will am Sonntag in Kiel-Elmschenhagen eine weitere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen.

Kiel - Der Kampfmittelräumdienst hat am Sonntag in Kiel-Elmschenhagen eine weitere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte erst am 10. März diese Fliegerbomben in Kiel. © Daniel Bockwoldt/dpa Das teilte die Polizei am Vormittag mit. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war bei Sondierungsarbeiten in einer Kleingartenkolonie gefunden worden. Etwa 3200 Anwohner rund um den Fundort mussten bis 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Bombenfund Weltkriegsbombe soll entschärft werden, dann kommt alles anders Räumung und Entschärfung verliefen problemlos. Auch die Bundesstraße 76 war von 10 Uhr an in dem Bereich gesperrt. Erst am 10. März hatte der Kampfmittelräumdienst in dem Gebiet vier Fliegerbomben unschädlich gemacht. Dieses Gebiet in Kiel muss am Sonntag wegen der Bombenentschärfung geräumt werden. © Montage: Stadt Kiel (2) Erstmeldung: 7.44 Uhr. Aktualisierung: 11.45 Uhr.

