26.07.2025 17:23 Keine Weltkriegsbombe! Verdächtiger Gegenstand in Kassel ist harmlos

In Kassel ist am Freitag bei Bauarbeiten ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Am Samstagnachmittag gab die Polizei Entwarnung, es ist keine Bombe!

Titelfoto: Montage: dpa/Boris Roessler, dpa/Marius Becker, TAG24/Florian Gürtler