Bombe in Troisdorf entschärft: 700 Menschen mussten aus ihren Wohnungen

Troisdorf - Im Troisdorfer Stadtteil Eschmar ist am Montag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Fünf-Zentner-Bombe war am selben Tag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Rund 700 Anwohner mussten zwischenzeitlich ihre Wohnungen verlassen.

Für alle, die in dieser Zeit nicht bei Freunden oder Verwandten unterkamen, wurde ab 17 Uhr die Mehrzweckhalle Müllekoven in der Dorfstraße als Anlaufstelle zur Verfügung gestellt.

Diese hatte bereits am Nachmittag begonnen. Die Entschärfung des Blindgängers erfolgte dann noch am Montagabend.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde die Bombe bei Bauarbeiten an der Bergheimer Straße gefunden. Da der Zünder noch intakt war, musste eine Evakuierung im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle durchgeführt werden.

Die Schulen und Kindergärten im Evakuierungsgebiet sollen am morgigen Dienstag ganz normal wieder öffnen. Die betroffenen Anwohner durften bereits am Montagabend wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurück.

Erstmeldung von 17.54 Uhr, Letztes Update um 21.05 Uhr