17.07.2025 06:36 Bombe legt Köln lahm: Klinik und 7500 Anwohner müssen evakuiert werden

Die am vergangenen Samstag bei Sondierungsarbeiten nahe der Uniklinik in Köln-Lindenthal gefundene Bombe wird am heutigen Donnerstag entschärft.

Von Frederick Rook

Köln - Die am vergangenen Samstag bei Sondierungsarbeiten nahe der Uniklinik in Köln-Lindenthal gefundene Bombe wird am heutigen Donnerstag entschärft. Neben den Patienten sind auch rund 7500 Anwohner betroffen. Der Gefahrenbereich wurde auf einen Radius von 400 Metern rund um die Fundstelle der Bombe festgelegt © Stadt Köln Die amerikanische Fünf-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder stammt aus dem Zweiten Weltkrieg und soll im Laufe des Tages unschädlich gemacht werden. Inzwischen wurde der Evakuierungsbereich vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) auf einen Radius von 400 Metern rund um die Fundstelle festgelegt. Rund 7500 Anwohner müssen demnach aus ihren Wohnungen raus. Um welche Uhrzeit die Entschärfung beginnt, steht indes ebenso wenig fest, wie die Frage, wie lange die Maßnahmen dauern werden. In unserem TAG24-Liveticker halten wir euch wie gewohnt über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden. 17. Juli, 6.35 Uhr: Anlaufstelle eingerichtet Eine Anlaufstelle wird in der Theodor-Heuss-Realschule, Euskirchener Straße 50, 50935 Köln, eingerichtet. Diese öffnet voraussichtlich ab 9 Uhr ihre Pforten. Haustiere können in die Innenbereiche allerdings nicht mitgenommen werden. 17. Juli, 6.16 Uhr: Zahlreiche Straßen im Einsatzbereich gesperrt Während der Maßnahmen werden am Donnerstagmorgen zudem folgende Straßen im Evakuierungsbereich gesperrt: Josef-Stelzmann-Straße Ecke Bardenheuerstraße (Richtung Uniklinik)

Robert-Koch-Straße ab Hausnummer 21 (Richtung Kerpener Straße)

Kerpener Straße Höhe Nummer 35A (Richtung Lindenthalgürtel)

Zülpicher Straße ab Nummer 222 (Richtung Lindenthalgürtel)

Palanterstraße ab Nummer 7 (Richtung Sülzgürtel)

Ägidiusstraße ab Nummer 50 (Richtung Zülpicher Straße)

Nikolausstraße Ecke Redwitzstraße (Richtung Gürtel und Uniklinik Köln)

Gustavstraße ab Nummer 28 (Richtung Uniklinik)

Marsiliusstraße ab Nummer 41 (Richtung Uniklinik Köln)

Sülzburgstraße ab Nummer 140 (Richtung Uniklinik Köln)

Rheinbacher Straße ab Nummer 24

Auerbachplatz mit Gerolsteiner Straße 103

Euskirchener Straße ab Gerolsteiner Straße

Lechenicher Straße ab Nummer 21

Zülpicher Straße Ecke Sülz-/Lindenthalgürtel Richtung Universitätsstraße

Nidegger Straße Ecke Lindenthalgürtel

Rurstraße ab Nummer 19

Kerpener Straße ab Nummer 109 (Richtung Universitätsstraße) Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Einsatzbereich weiträumig zu umfahren. Die KVB werden den Betrieb der Linie 9 so lange wie möglich aufrechterhalten. Die Haltestellen im Gefahrenbereich werden jedoch nicht bedient. Die Entschärfung des Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst erfolgt im Laufe des Donnerstags. © Marcel Kusch/dpa 17. Juli, 6.07 Uhr: Evakuierung für 9 Uhr geplant Der erste Klingelrundgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Domstädter Ordnungsamtes wird voraussichtlich um 9 Uhr beginnen.

Titelfoto: Marcel Kusch/dpa