16.05.2024 05:10 Bombenentschärfung in Barmstedt: Über 2000 Menschen müssen Häuser verlassen

Die am Montag bei Baggerarbeiten in Barmstedt (Kreis Pinneberg) entdeckte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Freitag um 10 Uhr entschärft werden.

Bramstedt - Die am Montag bei Baggerarbeiten in Barmstedt (Kreis Pinneberg) entdeckte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Freitag um 10 Uhr entschärft werden. Mehrere Tausend Menschen müssen evakuiert werden. In Bramstedt (Kreis Pinneberg) wurde eine Fliegerbombe gefunden, die am Freitagmorgen entschärft werden soll. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Die rund fünf Zentner schwere Sprengbombe sei bei Baggerarbeiten in einem Neubaugebiet im Norden der Stadt gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es sei eine Evakuierungszone von 500 Metern um den Fundort des Sprengkörpers eingerichtet worden. Von der Evakuierung betroffen seien insgesamt 2115 Bewohnerinnen und Bewohner von rund 950 Haushalten. Bombenfund Fliegerbombe aus Zweitem Weltkrieg auf Baustelle entdeckt Die Evakuierung beginnt den Angaben zufolge am Freitag ab 8 Uhr. Betroffene Einwohnerinnen und Einwohner werden durch die Stadt Barmstedt informiert. Als Aufenthaltsort steht ihnen den Angaben zufolge die Einrichtung des Kreisjugendringes Pinneberg in der Straße Düsterlohe zur Verfügung.

