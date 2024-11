Bombenentschärfung in Cottbus: Rund 1260 Menschen müssen aus ihren Häusern

Cottbus - Die Menschen in Cottbus müssen sich am heutigen Freitag wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe auf Einschränkungen einstellen.

Die 250 Kilogramm schwere Bombe war am Mittwoch bei Bauarbeiten gefunden worden. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes wollen versuchen, den Zünder am Freitag auszubauen und unschädlich zu machen.

Laut der Deutschen Bahn kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen am Cottbuser Hauptbahnhof. Betroffen seien unter anderem die Linien RE2, RE10 und RE13.

Rund um den Fundort der Bombe am neuen ICE-Instandhaltungswerk soll ab 8 Uhr ein Sperrkreis von 500 Metern gezogen werden. An einer Schule fällt der Unterricht aus.

Das ICE-Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn war Anfang des Jahres in Cottbus in Betrieb genommen worden. In der fast 450 Meter langen Werkhalle werden Züge gewartet.