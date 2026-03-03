Bombenfund auf Audi-Gelände: Bahnstrecke gesperrt

Ingolstadt - Wegen der Entschärfung zweier Fliegerbomben auf dem Audi-Gelände in Ingolstadt ist der Bahnverkehr auf der Strecke nach Nürnberg vorübergehend unterbrochen gewesen.

Die beiden Weltkriegsbomben seien laut Angaben vom Kampfmittelräumdienst ohne weitere Vorfälle unschädlich gemacht worden. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Die rund einstündige Sperrung mitten im Berufsverkehr bekamen vor allem Pendler im Regionalverkehr zu spüren, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte.

"Der Fernverkehr war davon nicht betroffen", hieß es weiter.

Die beiden Weltkriegsbomben seien vom Kampfmittelräumdienst ohne Zwischenfälle unschädlich gemacht worden, schilderte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Ingolstadt.

Die Verantwortung für die Evakuierung der Beschäftigten habe bei der Werksfeuerwehr von Audi gelegen, ergänzte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.