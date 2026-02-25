Fund von Weltkriegsbombe im Saalekreis: Entschärfung ist geglückt

Von David Hutzler

Bad Dürrenberg - Die im Bad Dürrenberger Ortsteil Tollwitz (Saalekreis) gefundene Weltkriegsbombe konnte erfolgreich entschärft werden.

In Bad Dürrenberg wurde eine Weltkriegsbombe gefunden.
Einige Einwohner hätten kurz vor der Entschärfung bei der Evakuierung noch Hilfe mit Krankentransporten, sagte eine Landkreissprecherin.

Es sei aber alles ruhig und entspannt gelaufen. Alle Sperr- und Evakuierungsmaßnahmen seien am Mittag aufgehoben worden, teilte eine Landkreissprecherin mit.

Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Sondierungsarbeiten für den Bau einer Fernwärmetrasse gefunden worden.

Aus Sicherheitsgründen wurde ein Sperrkreis mit einem Radius von 750 Metern eingerichtet.

Ein Sperrkreis wurde eingerichtet.
Dieser schließt die Ortslagen Tollwitz, Ragwitz und Kauern ein. Eine Grundschule und ein Kindergarten bleiben am heutigen Mittwoch geschlossen.

