Bombenfund: Wichtige Bahnstrecke in NRW gesperrt

Düsseldorf - Die wichtige Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg ist nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg vorübergehend gesperrt gewesen.

In Düsseldorf-Derendorf wurde eine Brandbombe gefunden, weshalb die Bahnstrecke gesperrt werden musste. (Archivfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Es habe sich um eine Stabbrandbombe gehandelt, die der Kampfmittelräumdienst aber als ungefährlich eingestuft und mitgenommen habe, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Die Strecke wurde daraufhin wieder freigegeben. Sie war zwischen 13.15 Uhr und 14 Uhr für etwa 45 Minuten gesperrt.

Fernzüge seien teilweise umgeleitet worden, der Nah- und Regionalverkehr habe entsprechende Verspätungen angesammelt, sagte ein Bahnsprecher.

Entdeckt wurde die Brandbombe in Düsseldorf-Derendorf.