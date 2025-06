17.06.2025 15:00 Bombenfund in Köln: Blindgänger erfolgreich entschärft

In Köln-Weiß ist am Dienstag bei der Vorbereitung einer Baustelle ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und am Nachmittag entschärft worden.

Von Maurice Hossinger

Köln - Im Kölner Stadtteil Weiß ist am Dienstagmittag bei der Vorbereitung einer Baustelle ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und am Nachmittag entschärft worden. Alles in Kürze Blindgänger in Köln-Weiß entdeckt

125 Kilogramm schwere Bombe gefunden

Evakuierungsradius: 300 Meter

Rund 20 Personen betroffen

Laut einer offiziellen Mitteilung der Stadt Köln soll die 125 Kilogramm schwere Bombe im Bereich Fuchskaulenweg/Unterer Weißer Weg gefunden worden sein. Inzwischen teilte man mit, dass der Blindgänger durch Einsatzkräfte des KBD erfolgreich entschärft werden konnte. Zuvor legten die Experten den Radius der Evakuierung auf 300 Meter rund um den Fundort fest. Sämtliche Sperrungen werden in den kommenden Stunden aufgehoben, heißt es. Anders als bei der Mega-Evakuierung zuletzt waren diesmal nur rund 20 Personen von der Evakuierung betroffen. Erst am 2. Juni waren in der Deutzer Werft drei Blindgänger auf einen Schlag gefunden worden. Rund 20.000 Personen mussten deshalb evakuiert werden. Auch der TV-Sender RTL war von den Maßnahmen betroffen. Erstmeldung von 13.10 Uhr. Aktualisiert um 15 Uhr.

