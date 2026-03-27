Bombenfund in Köln: Blindgänger erfolgreich entschärft

Köln - Bei Sondierungsarbeiten in Köln -Bilderstöckchen wurde am Freitagvormittag eine Weltkriegsbombe gefunden. Mittlerweile hat die Stadt Entwarnung gegeben und mitgeteilt, dass der Blindgänger entschärft ist.

Immer wieder werden Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Köln gefunden. Hier ein Blindgänger, der im Juli 2025 der Universitätsklinik gefunden und entschärft wurde. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Zehn-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder sei auf einem Privatgrundstück an der Robert-Perthel-Straße auf Höhe der gleichnamigen KVB-Haltestelle entdeckt worden, teilt die Stadt mit.

Laut jüngsten Informationen ist die Bombe gegen 15.30 Uhr vom KBS Rheinland aus Düsseldorf erfolgreich entschärft worden

Dafür hatte der Gefahrenbereich abgesperrt und evakuiert werden müssen.

Der endgültige Gefahrenbereich wurde mit einem Radius von 300 Metern festgelegt. Rund 220 Personen waren daher von der Evakuierung betroffen und können ab sofort wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurück.