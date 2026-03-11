Bombenfund in Köln: US-Blindgänger kurz nach Fund sicher gesprengt
Köln - Im Kölner Stadtteil Neubrück ist am Mittwochmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und sicher gesprengt worden.
Informationen der Stadt Köln zufolge handelt es sich dabei um eine 50 Kilo schwere Fliegerbombe der Amerikaner.
Der Blindgänger war am Vormittag entdeckt und kurz darauf von Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Rheinland gesprengt worden.
Wie es vorab hieß, sei die Detonation in der näheren Umgebung hörbar gewesen.
Anwohnende hatten im Rahmen der Sprengung nicht evakuiert werden müssen. Lediglich ein paar Feldwege rund um den Fundort mussten kurzfristig gesprengt werden.
Behinderungen im Straßenverkehr waren den Infos zufolge nur von kurzer Dauer.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa