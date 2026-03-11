Bombenfund in Köln: US-Blindgänger kurz nach Fund sicher gesprengt

Köln - Im Kölner Stadtteil Neubrück ist am Mittwochmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und sicher gesprengt worden.

Bereits kurz nach Fund des Blindgängers hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Bombe gesprengt. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Informationen der Stadt Köln zufolge handelt es sich dabei um eine 50 Kilo schwere Fliegerbombe der Amerikaner.

Der Blindgänger war am Vormittag entdeckt und kurz darauf von Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Rheinland gesprengt worden.

Wie es vorab hieß, sei die Detonation in der näheren Umgebung hörbar gewesen.