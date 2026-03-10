Gefahr gebannt: Fliegerbombe in Nürnberg entschärft
Von Irena Güttel
Nürnberg - Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst haben eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Nürnberg entschärft.
Der Sprengmeister und sein Team hätten etwa eineinhalb Stunden gebraucht, um den etwa 450 Kilo schweren US-amerikanischen Blindgänger unschädlich zu machen, teilte die Stadt mit.
Rund 390 Anwohnerinnen und Anwohner hatten am Morgen im Stadtteil Lichtenreuth ihre Wohnung für die Entschärfung verlassen müssen.
Diese könnten nun zurückkehren, schrieb die Stadt auf Social Media.
Die Weltkriegsbombe war am Montag bei Bauarbeiten in dem neuen Stadtteil entdeckt worden.
Die Spezialisten errichteten laut der Stadt um den Fundort einen Schutzwall aus zwölf Containern, die mit Wassersäcken gefüllt waren.
In einem Radius von 450 Metern mussten die Menschen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, auch ein Gebäude der Technischen Universität wurde evakuiert. Zwei Straßen wurden zeitweise gesperrt und die U-Bahn-Linie 1 unterbrochen.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa