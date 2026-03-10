Gefahr gebannt: Fliegerbombe in Nürnberg entschärft

Nürnberg - Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst haben eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Nürnberg entschärft.

Ein etwa 450 Kilo schwerer Blindgänger konnte durch die Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst im Nürnberger Stadtteil Lichtenreuth entschärft werden. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der Sprengmeister und sein Team hätten etwa eineinhalb Stunden gebraucht, um den etwa 450 Kilo schweren US-amerikanischen Blindgänger unschädlich zu machen, teilte die Stadt mit.

Rund 390 Anwohnerinnen und Anwohner hatten am Morgen im Stadtteil Lichtenreuth ihre Wohnung für die Entschärfung verlassen müssen.

Diese könnten nun zurückkehren, schrieb die Stadt auf Social Media.

Die Weltkriegsbombe war am Montag bei Bauarbeiten in dem neuen Stadtteil entdeckt worden.

Die Spezialisten errichteten laut der Stadt um den Fundort einen Schutzwall aus zwölf Containern, die mit Wassersäcken gefüllt waren.