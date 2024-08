07.08.2024 13:00 1.178 Bombenfund in Köln: Tausende Menschen betroffen - Straßensperren eingerichtet

In Köln-Lindenthal wurde am Dienstagabend bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt, die am Mittwoch entschärft werden muss.

Von Jonas Reihl

Köln - Bei Bauarbeiten in Köln-Lindenthal wurde eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt. Auch das St. Elisabeth-Krankenhaus Hohenlind muss evakuiert werden. © Horst Konopke Noch am Mittwoch soll der Blindgänger entschärft werden. Dafür rücken extra Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) an. Der Gefahrenbereich wurde mit einem Radius von 400 Metern rund um die Fundstelle an der Bachemer Straße festgelegt. Bombenfund Bombe in Magdeburg gefunden: Entschärfung noch heute Abend! Insgesamt sind mehr als 4124 Menschen betroffen - darunter auch hunderte Seniorenhaushalte. Außerdem muss das St. Elisabeth-Krankenhaus Hohenlind evakuiert werden. Der Evakuierungsbereich wurde am Dienstag auf 400 Meter festgelegt. © Stadt Köln 12.58 Uhr: Erster Klingeldurchgang beendet, zweiter Durchgang startet Der erste Klingeldurchgang durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kölner Ordnungsamtes wurde um 12.30 Uhr beendet. Im Anschluss wurde direkt mit dem zweiten Durchgang begonnen. Insgesamt sind 74 Kräfte des Ordnungsdienstes, 32 der Verkehrsüberwachung sowie 205 von Feuerwehr und Rettungsdiensten im Einsatz. 12.13 Uhr: Straßensperren eingerichtet - auch KVB-Buslinie betroffen Seit Mittag sind alle Sperren rund um den Fundort der Fliegerbombe eingerichtet. Gesperrt sind folgende Straßen: Prälat-von-Acken-Str./Dürener Straße

Dürener Str. zwischen Hausnummern 334 und 332

Decksteiner Str. / Mommsenstr.

Vircowstr. 14

Robert-Blum-Str. 11

Bachemer Str. 248

Mommsenstr. 88

Schlegelstr./Mommsenstr.

Freiligrathstr./Gleuleler Str.

Decksteiner Str. 80

Schmittmannstr. neben Hausnummer 26 Richtung V.-Schnitzler-Str.

Bachemer Str./Peter-Berchem-Str.2

Blandina-Ridder-Str./Militärringstr.

Dürener Str. zwischen Werthmannstr. 11 und 13

Dürener Str. zwischen Wertmannstr. 17a und 19 Auch der öffentliche Personenverkehr ist durch die Evakuierungsmaßnahmen eingeschränkt. Die Buslinie 136 der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) hält etwa nicht an der Haltestelle "Hohenlind", sondern fährt auf der Dürener Straße durch.

Die S-Bahnlinie 7 fährt hingegen planmäßig.

11.08 Uhr: Erster Klingeldurchgang hat begonnen Der Ordnungsdienst der Stadt Köln hat mit dem ersten Klingeldurchgang begonnen. 10.19 Uhr: Anlaufstelle in Bezirksrathaus eingerichtet Die Stadt richtet derzeit eine Anlaufstelle für alle, die von der Evakuierung betroffen sind und nicht bei Freunden und Familie unterkommen können, ein. Anwohnerinnen und Anwohner können demnach das Bezirksrathaus Lindenthal (Aachener Straße 220) aufsuchen und hier Unterschlupf finden. Haustiere dürfen allerdings nur in Boxen mitgebracht werden, andere müssen draußen bleiben, teilt die Stadt weiter mit. 9.49 Uhr: Erste Straßensperren eingerichtet - Stadt sucht nach Anlaufstelle für Anwohner Seit 9 Uhr errichten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt die ersten Straßensperren. In diesem Zusammenhang müsse mit gravierenden Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, heißt es. Parallel dazu läuft die Suche nach einer Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger auf Hochtouren. Diese gestaltet sich bisher allerdings als schwierig, da bisher noch keine geeignete Schule, wo die Stadt Hausrecht und genügend Platz hätte, gefunden werden konnte. TAG24 hält Euch über die aktuellen Evakuierungsmaßnahmen auf dem Laufenden!

