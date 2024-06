Bombenfund? Münchner S-Bahn fährt am Samstag definitiv nach Sonderfahrplan!

München - Muss mitten in München am Samstag eine Bombe entschärft werden? Der Bahnverkehr wäre bayernweit eingeschränkt. Selbst wenn es kein Blindgänger sein sollte - die S-Bahn fährt dennoch nach einem Sonderfahrplan.

Sie sollen an verschiedenen Bahnhöfen in München und dem weiteren Umland enden.

Die Entschärfung würde dann noch am Samstag durchgeführt werden. Wichtig: Züge des Fern- und Regionalverkehrs fahren nur im Entschärfungsfall eingeschränkt, die Münchner S-Bahn wird jedoch in jedem Fall nach einem Sonderfahrplan fahren.

Bahnfahrer in Bayern müssen entsprechend mit teils erheblichen Einschränkungen rechnen. Bei den Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke war ein verdächtiger Metallgegenstand gefunden worden - allerdings wird erst nach Freilegungsarbeiten an diesem Freitag klar sein, ob es sich auch wirklich um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt.

"So muss die S-Bahn unter anderem den Personal- und Fahrzeugeinsatz komplett neu planen." Gäbe es letztendlich keine Entschärfung, würde die Bahn demnach allerdings am Samstag "alles daran" setzen, einzelne zusätzliche Fahrten auf der Stammstrecke und in den Außenbereichen zu ermöglichen und den Reisenden somit anzubieten.

Ein Metallgegenstand war bei Sondierungsarbeiten in der Nähe der Donnersbergerbrücke in dreieinhalb Metern Tiefe entdeckt worden, hieß es am gestrigen Dienstag von der Feuerwehr. Sobald die mutmaßliche Bombe am Freitag freigelegt ist, wird sie von Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes begutachtet. Eine Entscheidung zu dem weiteren Vorgehen wird danach fallen.

Wenn sich der Verdacht bestätigt, wird der Blindgänger am Samstag entschärft. Bewohner müssen den Sperrbereich dann bis 9 Uhr verlassen. Der Sperrradius beträgt mindestens 300 bis 700 Meter, könne aber erst am Freitag genau festgelegt werden.

Dennoch gab sich die Münchner Feuerwehr durchaus recht optimistisch: "Mit viel Glück handelt es sich nur um einen harmlosen Metallgegenstand und eine Entschärfung beziehungsweise Evakuierung wird gar nicht erst notwendig."