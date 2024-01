22.01.2024 18:07 Bombenfund in Sachsen: 100-Kilo-Blindgänger muss gesprengt werden

Aufregung im Landkreis Meißen: Am heutigen Montagvormittag war auf einem Betriebsgelände an der Straße Am See in Zeithain eine Bombe entdeckt worden.

Von Kim Marie Moser

Zeithain - Aufregung im Landkreis Meißen: Am heutigen Montagvormittag war auf einem Betriebsgelände an der Straße Am See in Zeithain eine Bombe entdeckt worden. Die 100 Kilogramm schwere Bombe wurde noch vor Ort gesprengt. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa Wie die Polizei mitteilte, wurde der Bereich gegen 11 Uhr abgesperrt, Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hinzugerufen. Als diese am Einsatzort eintrafen, begutachteten sie den Fund und stellten schließlich fest, dass es sich hierbei um eine 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe russischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg handelte, die noch vor Ort gesprengt werden musste. Dafür wurden drei Firmen und einige Wohnhäuser in der näheren Umgebung evakuiert, 20 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. Bombenfund Weltkriegsbombe in Köln gefunden: Blindgänger kontrolliert gesprengt Anschließend wurde die Bombe gegen 16.20 Uhr erfolgreich gesprengt.

Mittlerweile wurde der Einsatz beendet, der evakuierte Bereich wieder freigegeben.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa