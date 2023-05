Bombenfund nahe Ostbahnhof: Entschärfung erfolgreich abgeschlossen

Berlin - Wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Berlin-Friedrichshain nahe dem Ostbahnhof mussten Tausende Menschen am Donnerstagvormittag ihre Wohnungen verlassen.

Die 100 Kilogramm schwere Bombe soll bis zum Nachmittag entschärft werden. © Twitter/Polizei Berlin Einsatz

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, wurde die Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft. Die Anwohner wurden gebeten, noch einige Zeit zu warten, bevor sie in ihre Wohnungen zurückkehren. "Es dauert nicht mehr lange, bis alle Sperrungen aufgehoben sind", hieß es in dem Tweet.

Die Entschärfungsarbeiten kamen gut und ohne Zwischenfälle voran. Der Zünder wurde herausgedreht und gesprengt. "Es wird also einen Knall geben", warnte die Behörde im Vorfeld bei Twitter.

Gegen 11.25 Uhr war die Evakuierung der Sperrzone abgeschlossen und die Entschärfung des Blindgängers konnte in Angriff genommen werden. Dabei kam auch eine Hochdruckwasserstrahlschneidmaschine zum Einsatz.

Ab 8 Uhr hatten die Einsatzkräfte damit begonnen, einen Sperrkreis mit einem Durchmesser von 350 Metern um den Fundort der Bombe in der Krautstraße einzurichten. Bei Twitter sprach die Behörde von einem "Sperr-Vieleck".