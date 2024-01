Bombenfund nahe Klinik? Patienten müssen verlegt werden!

Innerhalb der Klinik müssen bis nächste Woche Dienstag rund 60 Patienten in andere Bereiche verlegt werden. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Beim Ausbau des Fernwärmenetzes wurde in der Nähe des Krankenhauses eine Bodenanomalie entdeckt, die die Feuerwehr am 30. Januar untersuchen werde, teilte das Krankenhaus am Dienstag mit.

Innerhalb des Hauses müssen rund 60 Patienten in andere Bereiche des Krankenhauses verlegt werden.

Wie viele Patienten eventuell extern verlegt werden müssen, lasse sich eine Woche vor dem Termin noch nicht sagen.

Erste Stationsverlegungen sollen bereits am Dienstag erfolgen. Am Montag (29. Januar) und am Dienstag (30. Januar) werden außerdem keine Besuche möglich sein.