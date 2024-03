05.03.2024 13:56 Entschärfung von mehreren Bomben: Tausende Menschen werden evakuiert!

In Kiel werden am kommenden Sonntag gleich mehrere Bomben entschärft. Tausende Menschen müssen ihre Wohnungen und Häuser in dem betroffenen Bereich verlassen.

Von Bastian Küsel

Kiel - Anwohner aufgepasst: Am kommenden Sonntag werden gleich mehrere Fliegerbomben in Kiel entschärft. Rund 3200 Personen müssen dafür ihre Wohnungen verlassen. In Kiel werden am kommenden Sonntag gleich mehrere Bomben entschärft. (Symbolfoto) © Uwe Zucchi/dpa Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, stieß der Kampfmittelräumdienst in einer Kleingartenkolonie im Stadtteil Elmschenhagen auf bisher vier Bomben. Zudem gibt es noch weitere Verdachtspunkte, die überprüft werden. Für die Entschärfung müssen alle Anwohner in dem betroffenen Bereich (siehe Foto unten) bis Sonntagmorgen um 9 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die B76 wird zudem ab 10 Uhr zwischen dem Wehdenweg/B72 und dem Wellseedamm gesperrt. Bombenfund Weltkriegsbombe in Schmargendorf: Entschärfung geglückt! Wie lange die Entschärfung dauern wird, ist noch unklar. Anwohner sollten sich jedoch auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen und Nahrung, Getränke und etwaige Medikamente mitnehmen. Für alle, die nicht anderweitig unterkommen, stehen Räume in der Lilli-Martius-Schule (Allgäuer Straße 30) ab 8 Uhr als Ersatzunterkunft zur Verfügung. Bombenentschärfung in Kiel: Bis 9 Uhr muss der Bereich verlassen werden Bis 9 Uhr morgens müssen Tausende Menschen ihre Wohnungen und Häuser in dem betroffenen Bereich verlassen. © Polizeidirektion Kiel Anwohner, die Hilfe beim Verlassen ihre Wohnungen brauchen, können sich unter der Rufnummer 0431/5905-555 bei der Kieler Feuerwehr melden. Weitere Informationen zur Entschärfung stellt die Stadt Kiel auf ihrer Homepage zur Verfügung. Fahrplanänderungen des ÖPNV sind ebenfalls online einzusehen (www.kvg-kiel.de/www.vkp.de). Die Polizei wird am Evakuierungstag via Facebook und X über den Fortschritt des Einsatzes informieren.

