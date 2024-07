18.07.2024 14:00 Fliegerbombe auf Raffinerie-Gelände gefunden: Entschärfung beginnt

Auf dem Holborn Raffinerie-Gelände in der Moorburger Straße in Hamburg-Harburg wurde erneut eine Fliegerbombe gefunden. In Kürze soll die Entschärfung beginnen.

Von Alice Nägle

Hamburg - Auf dem Gelände der Holborn Raffinerie in der Moorburger Straße in Hamburg-Harburg wurde erneut eine Fliegerbombe gefunden. Die Entschärfung soll in Kürze beginnen. Der Kampfmittelräumdienst ist bereits vor Ort, um die Bombe zu entschärfen. © Lenthe-Medien Der Blindgänger wurde am Donnerstagmorgen entdeckt. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg auf Nachfrage von TAG24. Wie schon fünf Bomben zuvor befindet sich das neue Fundstück ebenfalls auf einer Baustelle des Raffineriegeländes. Das alte Tanklager wurde bereits geräumt, um dort eine Anlage zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe zu errichten.

Die Bombe liegt rund 9,5 Meter tief unter Wasser in einem Bauschacht. Die 500-Pfund-Fliegerbombe (circa 227 Kilogramm) englischer Bauart sei bereits geborgen, so der Sprecher. Die Entschärfung beginne demnächst. Zwar wurde ein 300-Meter-Sperrradius und ein 500-Meter-Warnradius eingerichtet. Im direkten Umfeld sei aktuell allerdings niemand davon betroffen.

