Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf Feld gefunden - und erfolgreich entschärft!

Wie der Saalekreis mitteilte, sind damit alle Evakuierungsmaßnahmen aufgehoben. Insgesamt 300 Personen aus 160 Haushalten mussten am Mittwochmorgen ihre Häuser für die Entschärfung verlassen.

Gegen 10 Uhr sei mit der Entschärfung der 250 Kilogramm schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen worden. Eine halbe Stunde später gab es bereits die Meldung über die erfolgreiche Entschärfung.

Für die Anwohnerinnen und Anwohner wurde in der Sporthalle in Krumpa eine Notunterkunft eingerichtet. Eine Kita blieb wegen der Entschärfung geschlossen.

Insgesamt waren rund 100 Polizeibeamte im Einsatz, hieß es. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr waren nach Angaben der Sprecherin vor Ort.

Die Bombe war vor geplanten Bauarbeiten einer Photovoltaikanlage auf einem Feld gefunden worden. Den Angaben zufolge wurden mehrere Hektar Fläche abgesucht.

Die Evakuierung erfolgte in einem Radius von 750 Metern um den Fundort. In der Vergangenheit waren in dem Gebiet bereits andere Kampfmittel gefunden und beseitigt worden.

