Fliegerbombe entdeckt: Köhlbrandbrücke wird gesperrt

Hamburg - Bombenfund im Hamburger Hafen: Aktuell ist der Bereich rund um die Köhlbrandbrücke abgesperrt.

Aktuell wird die Entschärfung der Fliegerbombe vorbereitet. © NEWS5/Sebastian Peters

Seit 15 Uhr ist die Hamburger Feuerwehr im Einsatz, um den Bereich um die Köhlbrandbrücke und Nippoldstraße abzusperren.

Es handelte sich bei dem Fund um eine 500-Pfund-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, teilte die Feuerwehr Hamburg mit.

Die Bombe soll direkt unter der Köhlbrandbrücke entdeckt worden sein.

Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr legte einen inneren Sperrradius von 300 Metern und einen äußeren Warnradius von 500 Metern fest.

Die Entschärfung der Bombe sei momentan in Vorbereitung. Laut Angaben der Feuerwehr ist sie um 20 Uhr geplant.