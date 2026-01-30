Möglicher Bombenfund in Darmstadt: So lautet der Evakuierungsplan

Darmstadt - Der mögliche Fund einer Weltkriegsbombe im südhessischen Darmstadt hat eventuell eine Evakuierung zur Folge. Der mutmaßliche Blindgänger wurde nahe dem Nordbahnhof der Stadt entdeckt.

Der Fundort der mutmaßlichen Bombe nahe dem Darmstädter Nordbahnhof wurde abgedeckt. Am Wochenende soll das Objekt untersucht werden. © 7aktuell.media

Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes werden den Fund am Wochenende freilegen und inspizieren. "Wenn es sich bei dem Objekt tatsächlich um eine Bombe handelt, wird diese – in Abhängigkeit von ihrer Beschaffenheit – entschärft oder kontrolliert gesprengt", teilte die Darmstädter Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Die Entschärfung soll am Sonntag stattfinden, wie aus einer bereits erlassenen Allgemeinverfügung der Stadt zu entnehmen ist.

Demnach hat der Evakuierungsbereich rund um den Fundort einen Radius von etwa 500 Metern. Eine genaue Karte hierzu wurde online veröffentlicht. Das Betretungsverbot gelte - wenn erforderlich - am Sonntag ab 7 Uhr und könne bis zum Abend andauern.

Rund 200 Personen seien in diesem Fall von der Räumung betroffen. In der Mensa des Berufsschulzentrums (Alsfelder Straße 23) soll eine Aufenthaltsmöglichkeit eingerichtet werden.