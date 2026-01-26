Blindgänger legt A59 in Köln lahm: Weltkriegs-Bombe erfolgreich gesprengt

Köln - Bei Sondierungsarbeiten an der A59 zwischen den Anschlussstellen Spich und Lind in Fahrtrichtung Köln wurde am Montag ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Das Foto zeigt Johannes Brauns (Kommunale Ordnungsdienst Stadt Köln), Dirk Putzer (Einsatzleiter Kampfmittelbeseitigungsdienst Bezirksregierung Düsseldorf), Markus Schmitz (ebenfalls Kampfmittelbeseitigungsdienst) am Fundort des Blindgängers nach der Sprengung. © Tim Walther, Stadt Köln

Wie die Stadt Köln mitteilt, wurde die Fliegerbombe gegen 15.30 Uhr erfolgreich gesprengt.

Die Autobahn wird nun gereinigt und auf Schäden untersucht. Erst danach können die Fahrbahnen zwischen Spich und Lind wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Sperrungen im übrigen Evakuierungsbereich werden nun wieder aufgehoben.

Zuvor wurde die Autobahn aus Sicherheitsgründen in beide Fahrtrichtungen gesperrt.