Fliegerbombe entschärft: 8500 Menschen mussten Wohnungen verlassen

Das teilte die Polizei am Nachmittag mit. Die Straßensperrungen wurden wieder aufgehoben.

Bis 13 Uhr hatten rund 8500 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Gegen 15.25 Uhr konnten die Mitarbeitenden des Kampfmittelräumdienstes dann mit der Entschärfung beginnen, die gegen 15.50 Uhr ohne nennenswerte Probleme beendet wurde.

Mitarbeiter hatten die amerikanische 500-Kilo-Bombe bei Routinearbeiten in der Schwentine in Höhe der Mündung des Flusses in die Hörn entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.



Für die Entschärfung musste auch die viel befahrene Bundesstraße 502 gesperrt werden.

Zur Entschärfung muste die Bombe mithilfe von Hebelballons zunächst auf die Kaikante umgelagert werden, wie es hieß. Dafür waren außer schwerem Gerät auch Taucher im Einsatz.