Fliegerbombe in Hamburg ist entschärft

Hamburg - Im Stadtteil Wilhelmsburg wurde am Mittwochnachmittag eine Fliegerbombe auf dem ehemaligen Shell-Gelände am Kattwykdamm gefunden. Das bestätigte ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes gegenüber TAG24. Jetzt ist der Blindgänger erfolgreich entschärft, teilt die Hamburger Feuerwehr auf X mit.

Alles in Kürze

In Hamburg wurde am Mittwoch eine Fliegerbombe gefunden und erfolgreich entschärft. © Lenthe-Medien/Presang

Gegen 20.10 Uhr sei der Blindgänger kontrolliert gesprengt worden, so ein Sprecher. Alle Maßnahmen werden nun aufgehoben.

Die Fliegerbombe sei 250 Kilo schwer gewesen, bestätigte der Sprecher, lag demnach in sieben Metern Tiefe im Wasser.

Der Sperrradius betrug 300 Meter und der Warnradius 500 Meter, teilte die Feuerwehr Hamburg auf X mit.

Außerdem hatte die Feuerwehr darum gebeten, den betroffenen Bereich um den Kattwykdamm großräumig zu meiden.

Auch das betroffene Gebiet sollte möglichst umfahren werden.

Es musste aber niemand seine Wohnung verlassen, da in der Gegend keine Menschen wohnen. Es handelte sich um ein Industriegebiet. In den Firmen im Umkreis seien die Mitarbeiter bereits im Feierabend gewesen, heißt es in einer Meldung der dpa.