Fliegerbombe in Magdeburg entdeckt: Anwohner müssen mit Evakuierung rechnen

Magdeburg - Am Montagmorgen wurde im Magdeburger Stadtteil Rothensee am August-Bebel-Damm eine Fliegerbombe entdeckt.

In Magdeburg-Rothensee wurde eine 50-Kilogramm-Fliegerbombe entdeckt. (Symbolfoto) © Sascha Ditscher/dpa

Die 50-Kilogramm-Bombe wurde gegen 10.45 Uhr bei Sondierungsarbeiten im Erdreich entdeckt, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge kann und soll sie entschärft werden.

Eine akute Gefahr bestehe derzeit nicht. Dennoch sollten sich Anwohner auf eine Evakuierung einstellen. Möglich wäre ein Gefahrenradius von 500 Metern.

Jetzt soll der Gefahrenbereich geräumt und die betreffenden Zufahrtsstraßen weiträumig abgesperrt werden, damit der Kampfmittelräumdienst seine Arbeiten aufnehmen kann.

Ab 14 Uhr wird der August-Bebel-Damm zwischen der Burger Straße und der Hohenwarther Straße gesperrt.

Ab voraussichtlich 16 Uhr soll die Bombe entschärft sein und wieder alles freigegeben werden.