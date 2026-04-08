Über 1000 Menschen betroffen: 500-Kilo-Bombe in Koblenz entschärft

Koblenz - Die Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe in Koblenz ist geglückt. Ein Stadtsprecher verkündete, dass die Bombe um kurz nach 10 Uhr erfolgreich unschädlich wurde.

Marco Ofenstein (l.) und Sascha Hummrich vom Kampfmittelräumdienst verladen die Bombe nach der Entschärfung. © Sascha Ditscher/dpa

Damit können rund 1100 Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Seit 8.30 Uhr war der Evakuierungsbereich 1000 Meter rund um den Gülser Moselbogen gesperrt gewesen.

Einsatzkräfte kontrollierten den Sperrkreis und gaben kurz vor 10 Uhr die Freigabe für die Entschärfung. Auch der Luftraum wurde gesichert. Die Entschärfung der Bombe dauerte nur wenige Minuten.

"Wir unterbrechen die Zündkette, wenn man so will, das heißt, wir entfernen die Zünder", erklärte Marco Ofenstein vom Kampfmittelräumdienst. Dafür gebe es Spezialwerkzeug. "Beide Zünder ließen sich sehr, sehr gut entfernen, sodass wir auch relativ schnell fertig waren."

Auch die Entschärfung auf einem Schiff sei unproblematisch gewesen, weil das Schiff stabil und die Mosel ruhig war.

Ofenstein führte die Entschärfung zusammen mit seinem Kollegen Sascha Hummrich durch. Zuvor gibt es ein festes Ritual: "In aller Regel essen wir vorher noch mal zusammen etwas", sagte Ofenstein.

"Das war auch hier der Fall. Wir haben die Wartezeit auf dem Schiff genutzt und zusammen auf dem Schiff gegessen." Es gab Brötchen und Streuselkuchen. Ofenstein ist 46 Jahre alt und macht den Job seit mehr als 20 Jahren.