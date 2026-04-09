Bombe bei Baggerarbeiten in Karlsruhe gefunden

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei Bauarbeiten wurde am Donnerstagmorgen eine Phosphorbombe gefunden.

Von Lara Vonwald

Karlsruhe - Bei Bauarbeiten in Karlsruhe wurde am Donnerstagmorgen eine Phosphorbombe gefunden.

Bei Baggerarbeiten wurde ein Gegenstand gefunden. Polizisten sind vor Ort.
Bei Baggerarbeiten wurde ein Gegenstand gefunden. Polizisten sind vor Ort.  © Tim Müller / EinsatzReport24

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 bestätigte, wurde ein Gegenstand gefunden.

Ein Bagger streifte den Gegenstand und im Anschluss rauchte dieser. Zunächst war unklar, um welchen Gegenstand es sich handelte.

Bombenfund in Köln: Blindgänger erfolgreich entschärft
Bombenfund Bombenfund in Köln: Blindgänger erfolgreich entschärft

Der Kampfmittelräumdienst stellte fest, dass es sich um eine Phosphorbombe handelte, und stellte diese sicher. Für Anwohner besteht keine Gefahr.

Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24

Mehr zum Thema Bombenfund: