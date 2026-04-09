Bombe bei Baggerarbeiten in Karlsruhe gefunden

Karlsruhe - Bei Bauarbeiten in Karlsruhe wurde am Donnerstagmorgen eine Phosphorbombe gefunden.

Bei Baggerarbeiten wurde ein Gegenstand gefunden. Polizisten sind vor Ort. © Tim Müller / EinsatzReport24

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 bestätigte, wurde ein Gegenstand gefunden.

Ein Bagger streifte den Gegenstand und im Anschluss rauchte dieser. Zunächst war unklar, um welchen Gegenstand es sich handelte.