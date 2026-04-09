Bombe bei Baggerarbeiten in Karlsruhe gefunden
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Karlsruhe - Bei Bauarbeiten in Karlsruhe wurde am Donnerstagmorgen eine Phosphorbombe gefunden.
Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 bestätigte, wurde ein Gegenstand gefunden.
Ein Bagger streifte den Gegenstand und im Anschluss rauchte dieser. Zunächst war unklar, um welchen Gegenstand es sich handelte.
Der Kampfmittelräumdienst stellte fest, dass es sich um eine Phosphorbombe handelte, und stellte diese sicher. Für Anwohner besteht keine Gefahr.
Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24