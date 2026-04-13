Fliegerbombe in Magdeburg erfolgreich entschärft

Magdeburg - Am Montagmorgen wurde im Magdeburger Stadtteil Rothensee am August-Bebel-Damm eine Fliegerbombe entdeckt.

In Magdeburg-Rothensee wurde eine 50-Kilogramm-Fliegerbombe entdeckt. (Symbolfoto) © Sascha Ditscher/dpa

Die amerikanische 50-Kilogramm-Bombe wurde gegen 10.45 Uhr bei Sondierungsarbeiten im Erdreich entdeckt, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Gegen 16 Uhr wurde sie erfolgreich entschärft.

Eine akute Gefahr für Anwohner habe nicht bestanden. Dennoch mussten sie sich auf eine mögliche Evakuierung einstellen. Dafür wäre ein Gefahrenradius von 500 Metern eingerichtet worden.

Der Gefahrenbereich wurde geräumt und die betreffenden Zufahrtsstraßen weiträumig abgesperrt, damit der Kampfmittelräumdienst seine Arbeiten aufnehmen konnte.

Ab 14 Uhr war es dann so weit. Der August-Bebel-Damm wurde zwischen der Burger Straße und der Hohenwarther Straße gesperrt.