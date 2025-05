Fliegerbombe in Teltow: Mehr als 5000 Bewohner müssen Häuser verlassen

Berlin - Die bei Bauarbeiten in Teltow entdeckte Weltkriegsbombe wird am heutigen Mittwoch planmäßig entschärft.

Die S-Bahn-Linie 25 werde zwar nicht unterbrochen, hieß es, jedoch entfalle der Halt am S-Bahnhof Lichterfelde-Süd in der Zeit der Sperrung.

Als Aufenthaltsorte für den Zeitraum der Evakuierung stünden den Menschen in Teltow das Bürgerhaus in der Ritterstraße und denen in Steglitz-Zehlendorf die Carl-Schuhmann-Sporthalle zur Verfügung, hieß es von der Stadt Teltow und dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.