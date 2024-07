23.07.2024 13:46 Spaziergängerin findet rundes Metallteil: Spezialisten rücken an!

In einem Waldstück im Kreis Göppingen entdeckte eine Frau am Montagnachmittag einen verdächtigen Gegenstand. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an.

Von Johanna Baumann

Wiesensteig - In einem Waldstück im Kreis Göppingen entdeckte eine Frau am Montag einen verdächtigen Gegenstand. Die Frau verständigte sofort die Polizei. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Die Polizei und der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückten an. Diese stellten fest, dass es sich um eine amerikanische Eiergranate MK-2 aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst barg die verdreckte Granate am Montagnachmittag. Die Polizei weist darauf hin, dass bei alten Kampfmitteln höchste Vorsicht geboten ist. Der Umgang mit solchen soll ausschließlich den Spezialisten überlassen werden.

