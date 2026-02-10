Fliegerbombe unter Köhlbrandbrücke entschärft

Hamburg - Bombenfund im Hamburger Hafen: Die Fliegerbombe unter der Köhlbrandbrücke ist entschärft.

Die Fliegerbombe wurde direkt unter der Köhlbrandbrücke gefunden. © NEWS5/Sebastian Peters

Seit 15 Uhr war die Hamburger Feuerwehr im Einsatz, um den Bereich um die Köhlbrandbrücke und Nippoldstraße abzusperren.

Es handelte sich bei dem Fund um eine 500-Pfund-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, teilte die Feuerwehr Hamburg mit.

Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr fand am Nachmittag bei gezielten Sondierungsarbeiten am Fuß der Köhlbrandbrücke die Weltkriegsbombe.

Daraufhin wurde ein innerer Sperrradius von 300 Metern und ein äußerer Warnradius von 500 Metern festgelegt.

Zur Vorbereitung der Entschärfung des Blindgängers wurde die Köhlbrandbrücke ab 19.30 Uhr für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Laut Angaben der Feuerwehr wurde zum Schutz der Bevölkerung das Warnsystem MoWaS ausgelöst.