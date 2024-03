25.03.2024 12:21 Handgranate bei Gartenarbeiten gefunden: 53-Jähriger reagiert goldrichtig!

Ein Hausbesitzer (53) in Heidenheim machte am Freitagmittag eine gefährliche Entdeckung in seinem Garten.

Von Johanna Baumann

Heidenheim - Ein Hausbesitzer (53) in Heidenheim machte am Freitagmittag eine gefährliche Entdeckung in seinem Garten. Der 53-Jährige verständigte sofort die Polizei. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Während Gartenarbeiten in der Nattheimer Straße fand der 53-Jährige eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Gegen 12.45 Uhr rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst an. Die französische Granate wurde geborgen. Der Finder habe alles richtig gemacht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei Sprengkörpern dieses Alters ist höchste Vorsicht geboten. Laut Polizei stellen Bomben und Munition eine unberechenbare Gefahr für die Bevölkerung dar. Beim Auffinden einer Bombe oder Granate sollen sämtliche Arbeiten eingestellt, die Baustelle gesichert und umgehend die Polizei gerufen werden.

Titelfoto: David Inderlied/dpa